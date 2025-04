O Grêmio terá quatro mudanças na escalação para enfrentar o Sportivo Luqueño, nesta quarta-feira (2), às 21h30min, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. João Pedro, Dodi, Cristaldo e Pavón são as novidades em relação à estreia no Campeonato Brasileiro, com vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado (29), na Arena do Grêmio.

Com as mudanças, Igor Serrote, Camilo, Edenílson e Cristian Olivera deixam o time. Dessa forma, o Grêmio está escalado com Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi e Villasanti; Pavón, Cristaldo e Amuzu; Arezo.

Do ponto de vista tático, a principal mudança envolve a saída de Edenílson e a entrada de Cristaldo, já que o Grêmio volta a contar com um meia de articulação. Quinteros optou pelo primeiro, nas últimas duas partidas, para dar mais organização e solidez defensiva à equipe, segundo o próprio treinador.

Braithwaite, recuperado de lesão muscular, fica como alternativa no banco de reservas. Por outro lado, Rodrigo Ely, que cumpre suspensão devido à expulsão em jogo contra o Fluminense, pelas oitavas da final da Libertadores do ano passado, e Cuéllar, que segue com desconforto muscular, são desfalques.

Escalação do Sportivo Luqueño

O Sportivo Luqueño também está escalado para a partida. O técnico Gustavo Morínigo, que já trabalhou no futebol brasileiro, manda a campo Alfredo Aguilar; Rodi Ferreira, Alexis Villalba, Pablo Aguilar, Iván Torres; Ángel Benítez, Julio Báez, Dário Ríos; Marcelo Pérez, Elvio Vera, Federico Santander.