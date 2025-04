Às 21h30min desta quarta-feira (2), no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, o Grêmio estreia na Copa Sul-Americana contra o Sportivo Luqueño. A partida será particularmente especial para o volante Mathias Villasanti, que atuou pela equipe auriazul em 2018.

Então com 21 anos, Villasanti foi emprestado pelo Cerro Porteño para o Sportivo Luqueño no segundo semestre daquele ano, após período no Temperley, da Argentina. O bom desempenho pelos auriazuis, com quatro gols em 19 jogos, possibilitou o retorno ao clube de origem.

A passagem pelo Sportivo Luqueño deu a Villasanti a maturidade necessária para se afirmar como titular do Cerro Porteño na sua volta. A partir de 2019, o volante passou a ser figura constante nas convocações da Seleção Paraguaia, e se destacou ao ponto de ser contratado pelo Grêmio em 2021.

Momento de Villasanti no Grêmio não é dos melhores

Mesmo que não viva seu melhor momento pelo Tricolor Gaúcho, Villasanti é, há três temporadas, um dos principais jogadores do elenco gremista. Ao todo, até aqui, o volante soma 172 jogos pelo Grêmio, com 14 gols e 13 assistências.

Villasanti foi o capitão do Grêmio no Campeonato Gaúcho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com a aposentadoria de Geromel e as lesões de Kannemann, Villasanti iniciou a temporada 2025 como capitão do Grêmio. Porém, recentemente o técnico Gustavo Quinteros decidiu rodar a braçadeira. Na estreia no Campeonato Brasileiro, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado (29), na Arena, Edenílson ostentou esse posto.