Após encerrar a preparação com um treinamento na parte da manhã, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, a delegação do Grêmio viajou na tarde desta terça-feira (1º) para Assunção, no Paraguai, onde estreia na Copa Sul-Americana contra o Sportivo Luqueño, nesta quarta-feira (2), às 21h30min, no Estádio Defensores del Chacho. A grande atração entre os relacionados é Martin Braithwaite.

O atacante dinamarquês se recuperou antes do previsto de lesão no músculo adutor longo da coxa direita, sofrida no empate em 1 a 1 com o Internacional, no jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, no dia 16 de março, no Beira-Rio. Após realizar a primeira etapa de recuperação na Europa, Braitwhaite retornou a Porto Alegre e voltou a treinar normalmente com bola na última segunda-feira (31), como divulgado pelo próprio jogador em suas redes sociais.

Há possibilidade, inclusive, de que Braithwaite inicie entre os titulares diante do Sportivo Luqueño. Caso fique no banco de reservas, o titular novamente será Arezo, que marcou gol na estreia no Campeonato Brasileiro, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado (29), na Arena do Grêmio.

Por outro lado, o técnico Gustavo Quinteros não poderá contar com Rodrigo Ely. O zagueiro cumprirá o segundo jogo de suspensão por conta da agressão em Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores de 2024. Cuéllar, que se recupera de desconforto muscular, segue de fora.

Rodrigo Ely foi expulso no jogo entre Grêmio e Fluminense, pela Libertadores de 2024. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Confira os relacionados do Grêmio para a estreia na Copa Sul-Americana