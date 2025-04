Em sua estreia na Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (2), às 21h30min, no Estádio Defensores del Chacho, em Assunção, o Grêmio terá pela frente um adversário cujo treinador conhece bem o futebol brasileiro. Desde o início de fevereiro, Gustavo Morínigo é o comandante do Sportivo Luqueño.

Esse é o primeiro trabalho do técnico paraguaio, de 48 anos, após passagens por quatro equipes brasileiras. De 2020 a 2024, Morínigo trabalhou no Coritiba, no Ceará, no Avaí e no Remo.

O trabalho mais prolífico e longevo foi justamente o primeiro, no Coritiba, em que conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, em 2021, e o título do Campeonato Paranaense, em 2022. Ao todo, Morínigo comandou o Coxa Branca em 99 jogos, o que faz dele o oitavo treinador com mais partidas pelo clube.

Pelo Ceará, em 2023, Morínigo foi vice-campeão estadual, e demitido em meio à final da Copa do Nordeste, que o Vozão conquistaria, nos pênaltis, em cima do Sport. Após campanha decepcionante na Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano, o presidente João Paulo Silva reconheceu que se precipitou ao demitir o treinador paraguaio.

Morínigo ainda teve passagens curtas por Avaí e Remo. No Leão da Ilha, somou apenas nove jogos na Série B de 2023. No Leão Azul, foram 16 partidas no início de 2024, entre Campeonato Paraense, Copa Verde e Série C do Campeonato Brasileiro.

No Sportivo Luqueño, Morínigo busca recuperar a equipe, que é lanterna do Apertura paraguaio, com apenas dez pontos em 11 jogos. Em nove partidas sob seu comando, o auriazul obteve três vitórias, dois empates e quatro derrotas — 40% de aproveitamento.