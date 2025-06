Elenco do Grêmio participa de palestra de conscientização contra o racismo

Na noite de quinta-feira (26), no Hotel Deville, em Porto Alegre-RS, o elenco profissional do Grêmio participou de uma palestra de conscientização contra o racismo. O momento foi organizado pelo Clube de Todos — projeto e departamento do Tricolor Gaúcho que atua no combate à intolerância e à discriminação —, em parceria com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

A palestra iniciou com o comando de Juliano Ferrer, coordenador do Clube de Todos. Na sequência, quem discursou foi Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Foram trazidos números sobre o racismo, protocolo da FIFA e legislação sobre o tema.

— Estamos dando mais um importante passo do Clube de Todos. Hoje, realizamos a palestra em parceria com o Observatório para nossos atletas e comissão técnica. É o Grêmio cumprindo sua função e seu papel antirracista — destacou Ferrer ao site do Grêmio.

— Hoje, demos um importante passo. Essa palestra é fundamental para que a gente faça uma conscientização para os atletas nessa luta contra o racismo no futebol. Nosso papel é empoderar jogadores, mostrar para eles que hoje tem leis, mostrar para eles o código da FIFA, como se proteger e como não cometer racismo. Todos esses aspectos são importantes para que a gente crie um futebol sem racismo — acrescentou Carvalho.

Kannemann trocou camisetas com diretor do Observatório Racial

No final da palestra, Kannemann, capitão do Grêmio, trocou camisetas com Marcelo Carvalho. O zagueiro presenteou o palestrante com o manto oficial branco do Tricolor Gaúcho, e recebeu uma camiseta do Observatório.

