Cinco torcedores tiveram prisão homologada nesta quarta-feira (21) por racismo contra Vini Jr durante a partida entre Real Madrid e Valladolid. O caso aconteceu no dia 30 dezembro de 2022, no estádio José Zorrilla, e as investigações vinham sendo conduzidas pelo Ministério Público da Espanha. Os condenados também terão de pagar uma multa de 1.620 euros, cerca de R$ 10 mil.

Os envolvidos ficarão impossibilitados de exercerem profissões ou ocupações na área de educação, esporte ou lazer por quatro anos. Os cinco torcedores também receberam um banimento de três anos de todos os estádios em partidas do futebol espanhol.

Em partida válida pelo Campeonato Espanhol, já aos 43 minutos do segundo tempo, Vini Jr foi substituído e caminhava em direção ao banco de reservas do Real Madrid. Foi aí que torcedores do Valladollid começaram a chamá-lo de "negro de m*" e reproduzir sons de um macaco. O MP afirma que os xingamentos foram obtidos por gravações e tinham "a clara intenção de humilhar e ferir a dignidade do jogador por óbvias razões racistas".

O caso de racismo não foi o primeiro sofrido por Vini Jr na Espanha. O brasileiro, que é um dos principais alvos de torcedores do país, porém, vem reescrevendo a forma com que a Justiça lida com casos como este, uma vez que foi o primeiro jogador a proporcionar prisões por injúrias raciais após episódio contra o Valencia.

Em paralelo ao caso de racismo do Valladollid, Vini Jr vem depondo contra outros torcedores, dessa vez do Atlético de Madrid, por pendurarem um boneco com sua camisa em viaduto na capital espanhola. O atacante brasileiro afirma que temeu pela vida ao ver a cena às vésperas de clássico válido pela Copa do Rei.

Torcedores do Atlético de Madrid penduraram um boneco de Vini Jr antes de clássico contra o Real Madrid (Foto: Reprodução)

Leia a nota de La Liga na íntegra sobre o caso de racismo contra Vini Jr 📝

Primeira sentença na Espanha que condena insultos racistas nos estádios como crime de ódio

A Audiência Provincial de Valladolid impõe penas de prisão, multa e inabilitação aos autores dos insultos racistas dirigidos a Vinicius Jr. durante a partida Real Valladolid x Real Madrid em 30 de dezembro de 2022

Madri, 21 de maio de 2025 – Em um passo firme rumo à erradicação do racismo no esporte, a Audiência Provincial de Valladolid proferiu, na manhã de hoje, na Espanha, a primeira sentença que condena como crime de ódio, nos termos do artigo 510.2 a) do Código Penal, cinco acusados por proferir insultos racistas contra Vinicius Jr. em um estádio de futebol. Os fatos ocorreram em 30 de dezembro de 2022, durante o jogo entre Real Valladolid e Real Madrid.

Graças ao trabalho da LALIGA, que apresentou a denúncia e atuou inicialmente como a única parte acusadora, posteriormente acompanhada pelo jogador Vinicius Jr. e pelo Real Madrid C.F., além do Ministério Público, foi possível alcançar esta sentença exemplar. As penas impostas aos réus foram:

1 ano de prisão;

Inabilitação especial para o exercício do direito de sufrágio passivo por 1 ano;

Multa entre 1.080 e 1.620 euros;

Inabilitação especial para o exercício de profissões ou atividades educativas nos âmbitos docente, esportivo e de lazer por 4 anos.

Para a suspensão da pena de prisão, os condenados aceitaram expressamente duas condições: não cometerem novos delitos pelo período de 3 anos e não comparecerem a estádios de futebol onde se realizem competições oficiais de âmbito nacional durante o mesmo período.

Esta decisão judicial representa um marco inédito na luta contra o racismo no esporte na Espanha, que até então contava com sentenças por condutas contra a integridade moral com agravante de racismo. O fato de a sentença mencionar expressamente o crime de ódio associado aos insultos racistas reforça a mensagem de que a intolerância não tem lugar no futebol.

Esse avanço é fruto do compromisso contínuo da LALIGA com a defesa dos valores do esporte e da tolerância. Por meio de seu projeto LALIGA VS, a instituição desenvolve ações legais, campanhas de conscientização e ferramentas tecnológicas para identificar e denunciar condutas discriminatórias.

A LALIGA continuará atuando com firmeza ao lado das autoridades e dos clubes para garantir que o futebol seja um espaço seguro, respeitoso e inclusivo para todos.

