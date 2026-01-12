De volta, Tetê desembarca com festa da torcida do Grêmio

O meia-atacante Tetê desembarcou nesta segunda-feira (12), no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), com festa da torcida do Grêmio. O jogador de 25 anos foi anunciado como reforço no domingo (11).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tetê chegou em um voo privado junto com empresário Pablo Bueno e foi recebido por cerca de 150 torcedores do Tricolor. Ele distribuiu alguns autógrafos e até tocou um bumbo de uma organizada do clube no portão.

- É um sentimento especial. Eu ainda não tinha vivido esse momento tão caloroso com o torcedor, tão de perto assim. Então, pra mim foi algo muito especial. Estou muito feliz. Tenho certeza que vou retribuir e ajudar muito o Grêmio - declarou.

continua após a publicidade

O jogador será apresentado oficialmente nesta tarde, às 17h30 (de Brasília), no auditório da Arena do Grêmio. Ele retornou ao Tricolor após sete anos.

O contrato de Tetê com o Grêmio vai até o fim de 2029. O clube desembolsou 6,2 milhões de euros (R$ 38,9 milhões, na cotação atual) para repatriá-lo.

continua após a publicidade

Com essa quantia, o meia-atacante passou a ser a maior contratação da história do Imortal. Cristian Olivera, agora emprestado ao Bahia, custou 4,5 milhões de dólares (R$ 25,9 milhões, na cotação da época).

Negociação entre Grêmio e Tetê

Grêmio e Tetê começaram a conversar no mês passado, quando o atleta passou a folga das festas de final de ano em Porto Alegre (RS). O novo técnico, Luís Castro, já trabalhou com o atleta no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e aprovou a investida.

Rapidamente, com a intermediação do empresário Pablo Bueno, o clube e o jogador chegaram a um acordo por três temporadas, com opção de renovação por mais uma. O empecilho era convencer o Panathinaikos, da Grécia, que aceitava apenas a venda.

Inicialmente, o Imortal queria oferecer uma quantia pelo empréstimo, com opção de compra, mas teve que mudar a estratégia. Sob Odorico Roman, o clube decidiu que valia fazer o investimento para contratar em definitivo.

De acordo com GZH, o Grêmio pagará 6,2 milhões de euros (R$ 38,9 milhões, na cotação atual) pela compra de Tetê, com 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões) à vista e o restante parcelado em quatro anos. O meia-atacante receberá cerca de R$ 1 milhão mensal do Tricolor.

O clube grego ainda ficará com 20% de mais-valia em uma eventual revenda. Caso o atleta atinja metas esportivas, o Imortal terá que pagar mais 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) ao Panathinaikos.

Caso os valores se confirmem, Tetê passará a ser a maior contratação da história do Grêmio. Cristian Olivera, agora emprestado ao Bahia, custou 4,5 milhões de dólares (R$ 25,9 milhões, na cotação da época).

➡️ Veja mais notícias do Grêmio

Carreira de Tetê, reforço do Grêmio

Criado na base do Grêmio, Tetê sequer chegou a entrar em campo pelo profissional e foi vendido ao Shakhtar Donetsk-UCR em fevereiro de 2019, por 12 milhões de euros (R$ 42 milhões, na cotação da época). O clube tinha 60% e ficou com 15% dos direitos econômicos para uma revenda.

Na Ucrânia, em três temporadas e meia, o meia-atacante marcou 31 gols e deu 13 assistências em 108 partidas. Depois, foi emprestado ao Lyon, da França e Leicester, da Inglaterra, com passagens sem brilho.

Mesmo assim, o Galatasaray, da Turquia, decidiu pagar 3,1 milhões de euros (R$ 16,6 milhões) para comprar Tetê do time ucraniano. Na equipe turca, foram três gols e cinco assistências em 45 confrontos.

Na metade de 2024, o Athletico chegou a ficar próximo de conseguir o empréstimo do atleta, mas o Panathinaikos, da Grécia, atravessou e comprou o jogador por 7 milhões de euros (R$ 43 milhões). No clube grego, tem 13 gols e 10 assistências em 76 jogos.