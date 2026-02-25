Grêmio aproveita vantagem numérica desde o início e vence o Atlético-MG
Galo teve um jogador expulso no começo e não conseguiu resistir a pressão tricolor
O Grêmio venceu o Atlético por 2 a 1 nesta quarta-feira (25), em partida disputada na Arena do Grêmio, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Noriega e Marlon marcaram os gols do Tricolor gaúcho, e Victor Hugo descontou para o Galo.
Com o triunfo, o Grêmio chega a duas vitórias e soma seis pontos, subindo para a 8ª posição na tabela. O Atlético, por outro lado, segue com apenas dois pontos, ocupando o 16º lugar e ainda sem vencer na competição.
Como foi o jogo?
A partida começou intensa e bastante disputada, marcada por entradas duras e muitas faltas. Logo aos 14 minutos, Natanael deu um carrinho forte em Marlon. Após revisão no VAR, o árbitro Raphael Claus expulsou o lateral atleticano. Com a decisão, o Grêmio passou a ter um jogador a mais ainda no início do confronto.
Com a vantagem numérica, o Grêmio passou a ter mais controle das ações ofensivas e assumiu a iniciativa da partida. A equipe conseguia avançar ao ataque e manter maior volume de jogo, mas encontrava dificuldades na hora da finalização e pouco ameaçava a meta atleticana.
Na segunda etapa, o Grêmio voltou ainda mais agressivo e tomou a iniciativa logo nos primeiros minutos. Após cinco minutos de pressão constante, a equipe conseguiu abrir o placar. Em jogada de escanteio curto, Marlon recebeu a bola e fez o cruzamento para a segunda trave. Noriega apareceu bem posicionado e cabeceou firme, colocando o Tricolor em vantagem no confronto.
No entanto, o Atlético não se abalou com o gol sofrido e, mesmo com um jogador a menos, reagiu rapidamente. Seis minutos depois, a equipe chegou ao empate. Éverson fez um lançamento longo, a defesa do Grêmio ficou indecisa e falhou na marcação, permitindo que Victor Hugo infiltrasse pelo meio. Cara a cara com o goleiro Weverton, o atacante mostrou categoria e tocou por cobertura, deixando tudo igual no placar.
Após os gols, a partida ficou mais aberta. O Grêmio manteve a posse de bola e voltou a pressionar, enquanto o Atlético se fechava e tentava explorar os contra-ataques.
Diante da dificuldade para infiltrar na defesa adversária, o Tricolor apostou na finalização de média distância, e encontrou o caminho do gol. Aos 21 minutos, Marlon recebeu na intermediária, arriscou e acertou um belo chute, marcando um golaço e recolocando o Grêmio em vantagem no placar.
Com a superioridade no placar, o Grêmio controlou o jogo e manteve o 2 a 1, conquistando a segunda vitória em sua casa no Brasileirão.
Próximos jogos de Grêmio e Atlético
As duas equipes já voltam as atenções para os clássicos do próximo domingo (1º), ambos marcados para as 18h. O Grêmio recebe o Internacional na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Já o Atlético enfrenta o América na Arena Independência, na partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro.
Grêmio 2 x 1 Atlético-MG
4° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira 25 de fevereiro às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre)
🥅 Gols: Noriega, Marlon (GRE) Victor Hugo (CAM)
🟨 Cartões amarelos: Nardoni, Pavón, Gabriel Mec, Carlos Vinícius (GRE)
🟥 Cartões vermelhos: Natanael (13'/1°T - CAM)
Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Weverton, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni (Forneck) e Gabriel Mec (Dodi); Pavón (João Pedro), Carlos Vinícius, Amuzu, e Enamorado (Roger)
Atlético-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)
Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo (Cassierra) e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa (Cissé) e Victor Hugo (Alan Minda); Cuello (Dudu) e Hulk (Reinier)
