Após estreia com vitória no Gauchão, Grêmio anuncia retorno de cria da base
Tetê se junta ao elenco Tricolor para as disputas da temporada; Enamorado, ex-Barranquilla, também foi anunciado
"De volta para casa". Desta forma, o Grêmio anunciou o retorno do atacante Tetê, que é cria da base do Tricolor, após sete anos. Em nota oficial, o clube divulgou que o contrato será válido por quatro anos, até o fim de 2029. O jogador é o terceiro reforço da temporada.
O Tricolor também já anunciou as contratações de José Enamorado, destaque do Junior Barranquilla na última temporada, e do lateral-esquerdo Caio Paulista, ex-Palmeiras, por empréstimo.
Tetê construiu carreira na Europa, tendo começado no Shakhtar Donetsk em 2019, à época comandado pelo técnico Luís Castro, que agora reencontra com a camisa tricolor. Em sua primeira temporada, conquistou os títulos de Campeão Ucraniano e da Taça da Ucrânia. No ano seguinte, ganhou o bicampeonato nacional e venceu a Supercopa.
No início da temporada 2022, foi cedido por empréstimo ao Lyon, da França, atual clube de Endrick. Pelo clube francês teve destaque com gols e assistências. No ano seguinte, obteve experiência na Premier League ao defender o Leicester City. Em seguida, no meio de 2023, foi anunciado pelo Galatasaray, da Turquia.
Desde julho de 2024, passou a atuar com a camisa do Panathinaikos, da Grécia, novamente contribuindo em assistências e gols nas competições nacionais e europeias.
A confirmação de mais um reforço para o time de Luís Castro vem um dia após a estreia com goleada no Campeonato Gaúcho. Fora de casa, o Grêmio venceu o Avenida por 4 a 0 no primeiro jogo da temporada e também do português no comando da equipe.
Veja o anúncio oficial
Ficha Técnica
Nome: Mateus Cardoso Lemos Martins
Nascimento: 15/02/2000 (25 anos)
Naturalidade: Alvorada/RS
Clubes: Grêmio (2008 – 2019), Shakhtar Donetsk/UCR (2019), Lyon/FRA (2022), Leicester/ING (2023), Galatasaray/TUR (2023) e Panathinaikos/GRE (2024).
Títulos: Bicampeonato Ucraniano (2019 e 2020), Taça da Ucrânia (2019) e Supercopa da Ucrânia (2021). Campeonato Sul-Americano Sub-15 (2015).
José Enamorado também é reforço do Grêmio
Neste sábado, o Grêmio também confirmou o segundo reforço para a temporada: José Enamorado. O atacante, que teve destaque no futebol colombiano, assinou contrato até o fim de 2028. Ele desembarcou em Porto Alegre neste domingo para realizar os exames médicos.
