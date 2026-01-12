O Grêmio anunciou a contratação do atacante José Enamorado, do Junior Barranquilla-COL, no final de semana. O jogador de 26 anos desembarcou em Porto Alegre (RS) no domingo (11) e se apresentou no CT Luiz Carvalho nesta segunda-feira (12).

Enamorado negociava com o Tricolor desde o começo do ano e assinou contrato até o fim de 2028. A diretoria gremista pagou a multa rescisória de cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16,2 milhões, na cotação atual).

Nas tratativas, o Imortal tentou diminuir a pedida para 2,5 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões), já que o contrato dele com o clube colombiano se encerrava no final deste ano. Dessa forma, o atacante poderia assinar um pré-contrato a partir de julho e sair de graça ao fim do período.

Sem sucesso na pedida, o Grêmio topou pagar o valor integral de Enamorado. Na última temporada, Enamorado fez 11 gols e deu sete assistências em 53 jogos. O atacante, que joga preferencialmente pelo lado direito, foi eleito o melhor jogador na conquista do Torneio Clausura.

Até aqui, o Grêmio anunciou o lateral-esquerdo Caio Paulista, por empréstimo do Palmeiras, e o meia-atacante Tetê, do Panathinaikos-GRE. A direção também busca um goleiro, um lateral-direito, um zagueiro e um volante.

Carreira de José Enamorado, reforço do Grêmio

Atacante de lado, Enamorado fez a base no Orsomarso e estreou no La Equidad em 2019. No ano seguinte, passou pelo Deportivo Cali e acertou com o Real Cartagena.

O atacante começou a se destacar no Santa Fe, com nove participações em gols em 24 partidas, e chegou ao Junior Barranquilla em 2023. No clube, fez 16 gols e deu 18 assistências em 126 jogos.