Atitude de Tetê em chegada ao Grêmio choca torcedores: 'Surreal'

O atacante Tetê chegou em Porto Alegre para se apresentar ao Grêmio na manhã desta segunda-feira (12). Nas redes sociais, uma atitude do jogador formado na base do Tricolor Gaúcho repercutiu muito entre os torcedores.

Quando desembarcou no aeroporto, Tetê foi recebido por muitos torcedores do Grêmio, que cantaram músicas conhecidas do Tricolor Gaúcho. Para surpresa do público, o atacante pegou um bumbo da Geral, cantou junto e mostrou que de fato torce para o clube que o revelou.

Nas redes sociais, o momento da chegada de Tetê impressionou os torcedores do Grêmio. A cena do jogador com o bumbo da torcida repercutiu muito e roubou a cena na web. Veja o vídeo e os comentários abaixo:

Anúncio de Tetê pelo Grêmio (Foto: Divulgação)

Veja vídeo do atacante e reação dos torcedores

Anúncio de Tetê no Grêmio e janela do Imortal

"De volta para casa". Desta forma, o Grêmio anunciou o retorno do atacante Tetê, que é cria da base do Tricolor, após sete anos. Em nota oficial, o clube divulgou que o contrato será válido por quatro anos, até o fim de 2029. O jogador é o terceiro reforço da temporada.

O Tricolor também já anunciou as contratações de José Enamorado, destaque do Junior Barranquilla na última temporada, e do lateral-esquerdo Caio Paulista, ex-Palmeiras, por empréstimo.

Tetê, agora reforço do Grêmio, construiu carreira na Europa, tendo começado no Shakhtar Donetsk em 2019, à época comandado pelo técnico Luís Castro, que agora reencontra com a camisa tricolor. Em sua primeira temporada, conquistou os títulos de Campeão Ucraniano e da Taça da Ucrânia. No ano seguinte, ganhou o bicampeonato nacional e venceu a Supercopa.

No início da temporada 2022, foi cedido por empréstimo ao Lyon, da França, atual clube de Endrick. Pelo clube francês teve destaque com gols e assistências. No ano seguinte, obteve experiência na Premier League ao defender o Leicester City. Em seguida, no meio de 2023, foi anunciado pelo Galatasaray, da Turquia.

Desde julho de 2024, passou a atuar com a camisa do Panathinaikos, da Grécia, novamente contribuindo em assistências e gols nas competições nacionais e europeias. Em 2026, Tetê volta ao Grêmio, clube que o revelou.

