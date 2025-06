A vitória do Grêmio, por 2 a 0, sobre o Internacional, na tarde de sábado (28), na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada-RS, que classificou o Tricolor Gaúcho para a final do Campeonato Gaúcho Sub-17, ratificou João Borne como grande destaque das categorias de base do Imortal em 2025. Com os dois gols que garantiram a vitória no clássico Gre-Nal, o camisa 10 e capitão chegou à impressionante média de mais de um gol por jogo na temporada.

Em 16 partidas em 2025, João Borne soma 17 gols. São 16 tentos em 15 jogos pelo time Sub-17, e um na única aparição pela equipe Sub-20, na vitória por 2 a 1 sobre o São Luiz, em Ijuí, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. O meia-atacante é artilheiro do Gauchão Sub-17, com 10 gols, e também já balançou as redes seis vezes no Campeonato Brasileiro da categoria — um deles, de falta, na vitória por 2 a 1 no clássico Gre-Nal, no dia 10 de junho.

João Borne com a bola em clássico Gre-Nal pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. (Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA)

Natural de Maceió-AL, João Borne chegou ao Grêmio na categoria Sub-15, sendo campeão gaúcho, do EFIPAN e do Sul-Brasileiro BG Prime, em 2023. No ano passado, o meia assinou seu primeiro contrato profissional com o Tricolor, válido até agosto de 2027.

Grêmio enfrenta o Juventude na final do Campeonato Gaúcho Sub-17

Na final do Gauchão Sub-17, o Grêmio, de João Borne, enfrenta o Juventude, atual campeão, que eliminou o Esportivo na outra semifinal. O jogo de ida será no próximo sábado (5), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, e o de volta uma semana depois, no dia 12, às 15h, no Campo da Randon, em Caxias do Sul.