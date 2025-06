Após mais de uma década no clube, Pedro Geromel se aposentou no final de 2024 e deixou uma lacuna na zaga do Grêmio. Futuramente, ela poderá ser preenchida por Murilo Tramontini, zagueiro de 18 anos, das categorias de base do Tricolor Gaúcho, que impressiona pela semelhança física e de gestual técnico com o ídolo gremista.

Natural de Westfália, no interior do Rio Grande do Sul, a 136 quilômetros de Porto Alegre, Murilo está desde 2022 no Grêmio. Atualmente, ele é capitão do time sub-20 que disputa o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Gaúcho da categoria.

— Ele é muito coordenado, inteligente, até porque jogava futsal. Vai muito bem nessa questão do cognitivo, entendimento de jogo, leitura e tomada de decisão. […] Ele é muito rápido. Parece desengonçado, mas não é. O Murilo parece muito com o Geromel. Para passar por ele… [é difícil] — elogia Laudenor Brune, que foi o primeiro treinador de Murilo, na Associação Teutoniense de Futsal (ASTF).

Comparação com Geromel não é peso para Murilo

Murilo teve algum convívio com Geromel, de quem a fã, quando foi chamado para compor treinamentos do time principal do Grêmio em 2024. A comparação com o ídolo, que se tornou corriqueira nos jogos das categorias de base do Tricolor Gaúcho, não é vista como um peso para o menino.

— Ele fica feliz. Ele dá risada, fica muito contente com isso. Porque ele também se espelha no Geromel, gosta muito do Geromel, como jogador e pessoa — conta Ana Lúcia Tramontina, mãe de Murilo.

Murilo tem um irmão gêmeo, Bernardo, que também é zagueiro, mas canhoto, e integra as categorias de base do Grêmio. Porém, ele ficou para trás na hierarquia após sofrer duas graves lesões no joelho.