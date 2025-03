Grêmio libera Braithwaite para ir à Europa

O Grêmio comunicou, na noite de segunda-feira (24), que liberou Martin Braithwaite para realizar na Europa a primeira fase do tratamento de sua lesão muscular. O problema do atacante dinamarquês é no músculo adutor longo da coxa direita.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O Grêmio destaca que, durante esse período, Braithwaite manterá contato permanente com o Departamento de Saúde, Ciência e Performance do Tricolor Gaúcho. Na próxima semana, o atacante retorna a Porto Alegre para dar sequência ao processo de recuperação.

Relembre a lesão de Braithwaite

Braithwaite sentiu dores no adutor da coxa na partida contra o Athletic/MG, pela segunda fase da Copa do Brasil, no último dia 12. Após marcar o primeiro gol do Grêmio no empate em 3 a 3 — o Tricolor Gaúcho avançou nos pênaltis — o atacante precisou ser substituído com apenas 14 minutos de jogo.

continua após a publicidade

Apesar disso, Braithwaite foi titular e atuou nos 90 minutos do empate no clássico Gre-Nal de volta da final do Campeonato Gaúcho, no dia 16, no Beira-Rio. Depois do clássico, o atacante foi submetido a exames, que confirmaram a lesão muscular.

Braithwaite com a bola no Gre-Nal 446. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Embora o Grêmio não tenha divulgado, oficialmente, a extensão do problema, é certo que Braithwaite desfalcará a equipe nas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. A previsão mais otimista é de que o atacante retorne na partida contra o Flamengo, no dia 12 ou 13 de abril, pela terceira rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Confira a sequência de jogos do Grêmio