Braithwaite tem lesão muscular confirmada pelo Grêmio

O Grêmio confirmou, no início da tarde desta sexta-feira (21), lesão muscular de Braithwaite. Sem se aprofundar na gravidade, o Tricolor Gaúcho apenas informou que o problema é no músculo adutor longo da coxa direita.

Braithwaite sentiu dores no adutor da coxa na partida contra o Athletic/MG, pela segunda fase da Copa do Brasil, no último dia 12. Após marcar o primeiro gol do Grêmio no empate em 3 a 3 — o Tricolor Gaúcho avançou nos pênaltis — o atacante precisou ser substituído com apenas 14 minutos de jogo.

Apesar disso, Braithwaite foi titular e atuou nos 90 minutos do empate no clássico Gre-Nal de volta da final do Campeonato Gaúcho, no último domingo (16), no Beira-Rio. Nos minutos finais, formou dupla de ataque com Arezo.

Arezo deve ser o substituto de Braithwaite

Na ausência do dinamarquês, justamente o jovem atacante uruguaio deverá ser seu substituto. Apesar de ter sido titular em apenas três dos dez jogos em que atuou nesta temporada, Arezo já soma três gols e uma assistência em 2025.

Arezo com a bola no jogo do Grêmio contra o Athletic/MG, pela Copa do Brasil. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Outra alternativa para a função de centroavante que o técnico Gustavo Quinteros tem à disposição no elenco gremista é André Henrique. Depois de atuar como extrema em alguns jogos da primeira fase do Campeonato Gaúcho, o atacante sequer entrou em campo nas últimas cinco partidas em que foi relacionado.