Confira a lista de inscritos do Grêmio na Copa Sul-Americana

Na noite de segunda-feira (31), a Conmebol divulgou a lista de 50 inscritos do Grêmio na Copa Sul-Americana 2025. O Tricolor Gaúcho estreia nesta quarta-feira (2), às 21h30min, contra o Sportivo Luqueño, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pelo Grupo D da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

A principal ausência na lista é o lateral esquerdo Mayk, que ainda se recupera de lesão muscular sofrida durante o Campeonato Gaúcho. Além disso, com as chegadas de Lucas Esteves e Luan Cândido, ele aparentemente não está mais nos planos do técnico Gustavo Quinteros.

Mayk em jogo do Grêmio contra o Caxias pelo Campeonato Gaúcho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Por outro lado, Gabriel Silva é a grande novidade entre os inscritos. O meia revelado nas categorias de base do Grêmio retorna ao clube após período de empréstimo no Hercílio Luz, rebaixado no Campeonato Catarinense, mas não deve permanecer em Porto Alegre.

continua após a publicidade

Conforme o regulamento da Copa Sul-Americana, as equipes podem inscrever novos jogadores até a terceira rodada da fase de grupos. Antes das oitavas de final são permitidas cinco trocas, e outras três antes das quartas e da semifinal.

Confira a lista de inscritos do Grêmio