Decisão de Savio em São Paulo x Grêmio repercute: 'Surreal'
Duelo está sendo disputado no Morumbis
São Paulo e Grêmio estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (11), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, uma decisão da arbitragem chamou atenção nas redes sociais.
No Morumbis, o meia Danielzinho foi lançado, a bola bateu nas suas costas e encobriu Weverton. O goleiro abriu o braço e cometeu pênalti no jogador do São Paulo para evitar o gol. Na cobrança, Lucas Moura abriu o placar.
Para muitos torcedores, porém, o árbitro Savio Pereira Sampaio errou ao marcar a penalidade em São Paulo x Grêmio. Veja o lance polêmico e a repercussão abaixo:
Veja lance polêmico
Escalação do São Paulo para pegar o Grêmio
O São Paulo definiu sua escalação para enfrentar o Grêmio em jogo que acontece nesta quarta-feira, dia 11 de fevereiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será no estádio do Morumbis.
Vindo de uma sequência boa de jogos e prestes a decidir seu futuro no Campeonato Paulista no final de semana, algumas mudanças devem acontecer em relação ao último confronto, contra o Primavera.
Neste momento, o São Paulo ocupa o sétimo lugar na tabela de classificação, com quatro pontos, sendo uma vitória e um empate. Já o Grêmio, com três pontos, ocupa a nona posição, com uma vitória e uma derrota até aqui.
O São Paulo chega escalado para pegar o Grêmio com Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino, Enzo; Danielzinho, Marcos Antonio e Bobadilla; Lucas Moura, Luciano e Calleri.
