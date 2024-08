Com dois gols de Thaciano, Grêmio perde para o Bahia pelo Brasileirão

Thaciano em ação pelo Bahia contra o Grêmio (Foto: Divulgação / Bahia)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 18:06 • Rio de Janeiro

O Grêmio perdeu a sequência de oito jogos sem derrota. Na tarde deste sábado (17), o Tricolor recebeu o Bahia, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h. Thaciano marcou os dois gols do Esquadrão.

➡️Cotado para retornar, ex-Grêmio é anunciado em rival da Série A

Com o resultado, o Grêmio permanece com 24 pontos, na 14ª posição. Apesar da derrota, o Tricolor não volta para a zona de rebaixamento nesta rodada. O Bahia chega aos 38 pontos e ingressa no G-6 da competição, no 6º lugar.

O Grêmio volta a campo na noite de terça-feira (20), quando encara o Fluminense, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 19h, no Maracanã. Já o Bahia terá a semana cheia e enfrenta o Botafogo somente no domingo (25), às 16h, na Arena Fonte Nova.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 2 BAHIA

23ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 17 de julho de 2024, às 16h;

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS);

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Evandro De Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

⚽ Gols: Thaciano (44' do 1ºT e 29' do 2º T);

🟨 Cartões Amarelos: Gabriel Xavier (BAH), Soteldo, Diego Costa e Nathan (GRE);🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 17.102

💰 Renda: R$628.668,00

⚽ ESCALAÇÕES:

GRÊMIO

Caíque; Fábio (Soteldo), Rodrigo Ely, Natã e Zé Guilherme; Du Queiroz, Pepê e Monsalve (Cristaldo); Nathan Fernandes (Nathan), Diego Costa (Arezo) e Aravena (Gustavo Nunes). (Técnico: Renato Portaluppi)

BAHIA

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly (Luciano Rodríguez); Everaldo (Rafael Ratão) e Thaciano (Iago). (Técnico: Rogério Ceni)