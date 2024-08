Cotado para retornar, ex-Grêmio é anunciado em rival da Série A

Pedro Rocha foi jogador do Grêmio entre 2015 e 2017 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 12:08 • Porto Alegre (RS)

Há pouco mais de um mês, o Grêmio iniciou tratativas para contar com o retorno de um atacante que fez história no clube. Entretanto, as negociações não avançaram e, nesta sexta-feira (16), Pedro Rocha foi anunciado pelo Criciúma.

Sem espaço no Fortaleza, o atacante foi emprestado ao Criciúma até 31 de dezembro de 2024, quando acaba o contrato do jogador. O clube ainda permanece com 20% dos direitos para uma futura venda do atleta. Nesta temporada, foram 20 jogos e seis assistências concedidas.

Além de Pedro Rocha, chegam ao Tigre os atacantes Serginho e Werik Popó, e o lateral-direito Dudu. Os atletas estarão à disposição do técnico Cláudio Tencati a partir da próxima semana.

Pedro Rocha ganhou projeção ao futebol com a camisa do Grêmio. O atacante chegou ao Tricolor para compor a equipe sub-20, em 2014, mas logo alcançou o nível profissional. Protagonista da conquista da Copa do Brasil de 2016, ele também participou da campanha da Libertadores de 2017, ano em que foi vendido.

