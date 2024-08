Thaciano marcou o gol que abriu o placar para o Bahia (Foto: X Bahia)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 17:24 • Rio de Janeiro

Se tem uma lei que não falha no Brasil, é a Lei do Ex. Na tarde deste sábado (17), Thaciano, ex-Grêmio, abriu o placar para o Bahia contra o seu antigo time. Em respeito, o meia-atacante não comemorou o gol.

O gol de Thaciano saiu no final da primeira etapa, aos 44 minutos. O Bahia aproveitou um contra-ataque pelo centro de campo. Everaldo cruzou da direita e encontrou Thaciano livre, que cabeceou para dentro do gol de Caíque. O jogador optou por não comemorar.

"Não comemorar o gol foi por respeito à torcida, a todos. Tenho amigos aqui. Faz parte", disse em entrevista no intervalo do jogo.

Thaciano é uma figura polêmica entre a torcida do Grêmio. Amado por uns e odiado por outros, o jogador era tratado como xodó do técnico Renato Portaluppi por sua polivalência. Depois de sair do time, a amizade permaneceu.