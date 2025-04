A primeira mudança no Grêmio após o retorno de Luiz Felipe Scolari ao clube já aconteceu. Na noite desta terça-feira (29), o Tricolor Gaúcho comunicou o desligamento de Rafael Barleze, que era coordenador do DCSP - Departamento de Ciência, Saúde e Performance.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Mesmo com a saída de Barleze, o Grêmio não contratará outro profissional para seu lugar. Conforme a nota oficial divulgada pelo Tricolor Gaúcho, todas áreas relacionadas ao Departamento de Ciência, Saúde e Performance passarão a se reportar diretamente ao executivo de futebol Luis Vagner Vivian.

Felipão trabalhou com Barleze em 2022, no Athletico-PR. Na ocasião, o primeiro era treinador, e, o segundo, coordenador do Departamento de Nutrição e Otimização Metabólica do Furacão.

continua após a publicidade

Felipão em sua entrevista coletiva de apresentação como coordenador técnico do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Barleze foi contratado no início da gestão Guerra para chefiar novo departamento

Barleze chegou ao Grêmio no final de 2022 para chefiar o recém-criado Departamento de Ciência, Saúde e Performance. A iniciativa do presidente Alberto Guerra, o qual começava sua gestão, visava prevenir lesões e acelerar o processo de recuperação dos atletas — problemas que o Tricolor Gaúcho enfrentava nas temporadas anteriores.

Recentemente, um caso positivo envolveu Wagner Leonardo. O prazo de recuperação do zagueiro, que sofreu lesão de grau 1 no músculo pectíneo do quadril direito no clássico Gre-Nal 447, no dia 19 de abril, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, era de duas semanas. Apenas oito dias depois, ele voltou a atuar contra o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), em partida da sexta rodada da competição nacional.