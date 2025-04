Wagner Leonardo foi grande personagem do empate por 1 a 1 entre Vitória e Grêmio, na noite deste domingo (27), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro do Tricolor Gaúcho retornou pela primeira vez ao Barradão, em Salvador (BA) após sua saída do Leão, que se tornou polêmica após o defensor dizer, em sua entrevista coletiva de apresentação, em Porto Alegre (RS), que estava voltando a vestir a camiseta de um "clube grande".

A recepção a Wagner Leonardo no Barradão foi hostil. A torcida do Vitória produziu notas dinheiro falsas, com o rosto do zagueiro, o chamou de 'Judas', e proferiu cantos homofóbicos que levaram o árbitro Felipe Fernandes de Lima a paralisar o jogo por alguns segundos aos 19 minutos do primeiro tempo. Curiosamente, no lance seguinte, o camisa 3 gremista deu assistência para o gol de abertura do placar, marcado por Jemerson.

Em entrevista logo após o final do jogo, para os canais Premiere, Wagner Leonardo evitou aumentar a polêmica. O zagueiro apenas citou os sentimentos positivos que tem em relação ao Vitória.

— Muita gratidão. Vivi uma linda história no Vitória. Tenho um carinho muito grande pelo Vitória, por esse local. Meu filho nasceu aqui, e aqui fui muito feliz. Mas vida que segue, agora é foco no Grêmio — disse.

Wagner Leonardo voltou de lesão antes do previsto

Wagner Leonardo também comemorou seu retorno precoce do departamento médico na partida contra o Vitória. O zagueiro havia sofrido lesão de grau 1 no músculo pectíneo do quadril direito apenas oito dias antes, no empate em 1 a 1 no clássico Gre-Nal 447, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

— Foi uma semana difícil para mim. Era para retornar em 15 dias, voltei em 7, 8. Agradecer ao departamento de saúde e performance do Grêmio, que conseguiu me ajudar em uma recuperação recorde — valorizou.