O Racing, da Argentina, está interessado na contratação de Cristian Pavón, atacante do Grêmio. A informação é da AZZ, canal de streaming esportivo argentino.

Conforme o canal, Sebástian Saja, diretor esportivo do Racing, e ex-goleiro do Grêmio, já entrou em contato com Pavón, que teria demonstrado interesse em retornar ao futebol argentino.

Embora não confirme, o Grêmio estaria disposto a negociar o ponta por $ 3 milhões (R$ 16,3 milhões). Dessa forma, recuperaria 75% dos $ 4 milhões (R$ 21,8 milhões) pagos ao Atlético-MG para contratar o atacante, no início de 2024. O contrato do ponta argentino com o Tricolor Gaúcho é válido até final de 2026.

Reserva, Pavón tem relação conturbada com a torcida do Grêmio

Até aqui, pelo Grêmio, Pavón soma 57 jogos, com oito gols e 11 assistências. Reserva, o atacante tem relação conturbada com a torcida tricolor, que o vaia em quase todos os jogos. Em um deles, na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Grau-PER, no dia 8 de abril, pela Copa Sul-Americana, o ponta teria reagido, com gestos provocativos em direção à arquibancada, após dar passe para gol.

Pavón deu cruzamento para Arezo marcar o primeiro gol do Grêmio sobre o Atlético Grau. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Apesar das fortes críticas externas, Pavón conta com a confiança da comissão técnica do Grêmio. O treinador Mano Menezes o vê como um jogador aplicado taticamente, e o atacante também goza de prestígio com o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari, que o treinou no Atlético-MG.