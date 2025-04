A relação de Pavón com a torcida do Grêmio é conflituosa. Nem mesmo a assistência do ponta argentino para Arezo, no primeiro gol da vitória gremista sobre o Atlético Grau, por 2 a 0, na noite de terça-feira (8), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, foi capaz de redimi-lo.

Pelo contrário, após cruzar na cabeça de Arezo, que abriu o placar, aos 36 minutos do primeiro tempo, Pavón teria reagido com gestos provocativos à torcida localizada na arquibancada leste da Arena do Grêmio. Ao menos foi o que relatou um torcedor gremista em entrevista à Rádio Gaúcha.

No segundo tempo, a torcida perdeu a paciência após lançamento errado de Pavón para Arezo, na ponta direita. Tampouco o segundo gol, marcado por Cristian Olivera, evitou que o camisa 7 saísse de campo vaiado ao ser substituído por André Henrique, aos 23 minutos do segundo tempo.

'Teve altos e baixos', opina Quinteros

— Hoje teve altos e baixos. Deu uma assistência no primeiro gol, participou na parte ofensiva. Teve erros como todos jogadores. Há jogadores que são preferidos pela torcida, e outros não. Ele tem que elevar o nível futebolístico, e manter para que a torcida o apoie. Eu o apoio, e os outros jogadores também — afirmou o técnico Gustavo Quinteros em entrevista coletiva após a partida.

Gustavo Quinteros em entrevista coletiva após jogo do Grêmio na Copa Sul-Americana. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Mesmo com a contestação externa, Quinteros tem insistido em Pavón no time titular do Grêmio. Diante do Atlético Grau, com o desfalque de Amuzu, por conta do protocolo de concussão da Fifa, o atacante argentino atuou no lado esquerdo do ataque — normalmente, joga pela direita.