Pavon assume titularidade no Grêmio e ganha confiança de Quinteros: ‘Estou muito feliz’

Autor de um dos gols do Grêmio na goleada em cima do Caxias na noite de domingo (26), Pavon iniciou o ano de uma forma diferente. O ponta assumiu a titularidade assim que Quinteros chegou - e a escolha, surtiu efeito.

Na vitória diante do Caxias, Pavon foi essencial para o resultado. O atacante marcou um dos gols da partida e voltou a ganhar moral com a torcida. Após o jogo, o argentino conversou com os jornalistas na zona mista e revelou o motivo de ter retomado as boas atuações: Gustavo Quinteros.

Pavon ganhou a titularidade com a chegada de Quinteros (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

- A verdade é que ele me deu a confiança quando chegou e eu estou muito feliz com isso. Ano passado, eu machuquei muito e hoje arranquei 2025 muito bem, fazendo boa pré-temporada. É seguir em frente. - disse Pavon.

A chegada do novo técnico foi importante para Pavon. Com Renato Gaúcho, o jogador estava esquecido no banco de reservas e sequer era chamado para entrar durante as partidas. Com Quinteros a história começou a ser diferente. Em dois jogos, duas titularidades.

Pavon esteve perto de deixar o Grêmio

Os poucos minutos em campo fizeram com que Pavon se tornasse um jogador negociável sob o comando de Renato. Porém Quinteros, assim que chegou ao Tricolor, solicitou a permanência do jogador.

- Eu nunca falei que queria ir embora. Eu vou ficar. Eu tenho contrato com o Grêmio. Vou fazer o melhor para o Grêmio e fazer cada dia melhor. - contou Pavon.