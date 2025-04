Em mais uma atuação ruim, o Grêmio foi goleado por 4 a 1 para o Mirassol, na noite desta quarta-feira (16), no Maião, em Mirassol (SP), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, Martin Braithwaite foi o único jogador gremista a conceder entrevista, e desabafou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Não tenho muitas palavras. Hoje [foi] uma vergonha de todos. Não é à altura do Grêmio. O momento não está suficiente — reconheceu Braithwaite ao canal Premiere.

Braithwaite lamenta gols rápidos sofridos pelo Grêmio

Questionado sobre o que tem acontecido com o Grêmio, o centroavante dinamarquês não soube, inicialmente, o que responder. No instante seguinte, porém, Braithwaite lembrou de algo que também aconteceu na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no último domingo (13).

continua após a publicidade

— Segunda vez que eles fazem o gol rápido. Não sei se é falta de concentração. Não pode acontecer — afirmou.

Na Arena do Grêmio, o Flamengo abriu o placar, com Arrascaeta, logo aos três minutos de jogo. Diante do Mirassol, foi ainda antes: aos dois, Daniel Borges acertou lindo chute, de perna canhota, no ângulo direito de Tiago Volpi.

Arrascaeta comemora o primeiro gol da vitória do Flamengo sobre o Grêmio. (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

A derrota para o Mirassol foi a terceira consecutiva do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho está na 15ª colocação, com três pontos. Muito pressionado no cargo, o técnico Gustavo Quinteros corre sério risco de demissão.