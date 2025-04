Martin Braithwaite foi o herói da vitória do Grêmio sobre o Sportivo Luqueño, por 2 a 1, na estreia na Copa Sul-Americana, na quarta-feira (2), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Recuperado de lesão muscular na coxa muito antes do previsto, o atacante dinamarquês saiu do banco de reservas para marcar, de cabeça, aos 25 minutos do segundo tempo, o gol que garantiu o triunfo tricolor.

Na véspera da partida no Paraguai, Braithwaite brincou sobre sua rápida recuperação. Em story no Instagram, o atacante escreveu "healing like Wolverine" ("curando como Wolverine", em tradução literal), com uma figurinha do super-herói da Marvel, famoso por seu 'fator de cura'.

Braithwaite sofreu entorse no tornozelo na reta final do jogo contra o Sportivo Luqueño

Agora, o Grêmio volta a depender desse 'superpoder' de Braithwaite. Na reta final do jogo contra o Sportivo Luqueño, o centrovante torceu o tornozelo próximo à linha lateral e saiu de campo mancando. Ele passa a ser dúvida para a partida de sábado (5), às 18h30min, contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza/CE, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

— Pisou mal na bola que saiu no lado, dobrou um pouco o tornozelo. Espero que não seja grave. Mas o importante que Braithwaite se recuperou bem da lesão, estamos contentes com ele — disse o técnico Gustavo Quinteros após a partida no Paraguai.

Caso Braithwaite não tenha condições de atuar, o comando do ataque gremista terá, novamente, Arezo como titular. O centroavante uruguaio marcou dois gols nos últimos dois jogos do Grêmio.