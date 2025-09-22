Levante x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Levante e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (23), em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estadio Ciudad de Valencia, em Valência (ESP), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
O Levante, recém-promovido à La Liga, chega para o confronto em seu melhor momento na temporada. Após um início difícil com três derrotas, a equipe do técnico Julián Calero se recuperou, conquistando quatro pontos nos últimos dois jogos, incluindo uma goleada por 4 a 0 sobre o Girona.
O Real Madrid, sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, vive um início de temporada perfeito, com seis vitórias em seis jogos em todas as competições. A equipe tem se destacado pela solidez defensiva, não sofrendo mais de um gol em nenhuma partida, e chega embalada após a vitória sobre o Espanyol.
Tudo sobre o jogo entre Levante e Real Madrid por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Levante x Real Madrid
La Liga
📆 Data e horário: terça-feira, 23 de setembro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Ciudad de Valencia, em Valência (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem:
📺 VAR:
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Levante (Técnico: Julian Calero):
Ryan; Toljan, Elgezabal, Moreno, Sanchez; Vencedor, Olasagasti, Rey; Alvarez, Romero, Etta Eyong
Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso):
Courtois; Carvajal, Huijsen, Militao, Carreras; Valverde, Tchouameni; Diaz, Guler, Vinicius; Mbappe
