Real Madrid ausente da Bola de Ouro pelo segundo ano; entenda os motivos
A decisão teve base nos acontecimentos da última premiação
Nesta segunda-feira (22), acontece a cerimônia da Bola de Ouro, em Paris, no Théâtre du Châtelet, a partir das 16h (de Brasília). A premiação vai coroar os melhores jogadores da temporada 2024/25. O Real Madrid, pelo segundo ano consecutivo, não vai enviar representantes institucionais e jogadores do elenco masculino para a cerimônia.
Segundo o jornal "As", o Real Madrid não levará nenhum dirigente à premiação. Além disso, o clube deu permissão para seus jogadores indicados comparecerem caso desejem. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Huijsen e Courtois, são os indicados dos Merengues nas categorias masculinas. Pelo feminino, Caroline Weir e Linda Caicedo estão na disputa pelo do Real. Weir deve ser a única representante do clube espanhol na cerimônia.
Segundo o jornal espanhol, nenhum jogador da delegação masculina deve comparecer ao evento devido à proximidade da partida contra o Levante por La Liga. O jogo acontece nesta terça-feira (23), às 16h30 (de Brasília), em Valência.
No sábado (20), o Real Madrid venceu o Espanyol por 2 a 0, pela quinta rodada de La Liga. A partida foi marcada pela grande atuação Éder Militão, que abriu o placar com golaço, e Vini Jr., que deu assistência para o belo chute de Mbappé.
Real Madrid na Bola de Ouro 2023/2024
Na premiação da última temporada, o Real Madrid não compareceu à cerimônia da Bola de Ouro. Segundo o jornal "As", a organização acredita que Vinícius Jr. era o favorito ao prêmio de melhor jogador, entretanto foi tratado injustamente, e perdeu o troféu para Rodri. Na época, o clube Merengue afirmou que: "A Bola de Ouro e a UEFA não respeitam o Real Madrid; e o Real Madrid não existe onde não é respeitado".
