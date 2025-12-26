Zico destaca tradição do Jogo das Estrelas e revela condição física: 'Difícil'

Ídolo máximo do Flamengo, Zico realiza neste sábado (27), no Maracanã, a 21ª edição do tradicional Jogo das Estrelas. Em entrevista ao Sportv nesta sexta-feira (26), o ex-jogador destacou o caráter beneficente do evento, relembrou a origem das partidas solidárias que organiza desde a época de atleta, confirmou a presença de jogadores e ex-jogadores e falou sobre a condição física aos 72 anos.

O Galinho ressaltou que o Jogo das Estrelas se consolidou como parte do calendário esportivo e cultural do fim de ano no Rio de Janeiro, reunindo atletas de diferentes gerações e atraindo público de fora do estado.

— 21ª edição, a gente fica feliz porque tem uma finalidade beneficente e de poder ver todos esses grandes profissionais da minha época e de hoje, com prazer e felicidade de brincar um pouco, se divertir. O público também já coloca na agenda, principalmente o pessoal de fora do Rio de Janeiro. Eu sei porque, depois do jogo, eles fazem questão de dizer, já preparam as férias nesse período entre o Natal e o Ano Novo — iniciou.

O ex-camisa 10 afirmou que o evento mantém o interesse de jogadores em atividade e de nomes históricos do futebol brasileiro e internacional, reforçando o vínculo criado ao longo de sua carreira.

— As pessoas que fazem a alegria dos torcedores durante a temporada fazem questão de estar junto, de participar. A gente também procura chamar pessoas que vieram e fizeram história no futebol de outros países. É muito legal a satisfação com que eles vêm aqui. A gente fica feliz de poder ter deixado um grande legado no meio do futebol, ter esse carinho das pessoas do meu meio. Isso é o que é bacana: você ver jogadores e ex-jogadores terem um carinho muito grande por mim e virem com satisfação. São duas horas que eles dedicam nesse período. A maioria está no Rio de Janeiro, curtindo o Rio, essa temperatura maravilhosa que nós temos, e aproveitam, unem o útil ao agradável. Todo mundo, no fim, gosta de jogar uma peladinha — completou o ex-jogador.

Zico também relembrou que a realização de jogos beneficentes antecede o próprio Jogo das Estrelas e começou ainda durante sua trajetória como atleta profissional.

— Era para a SADEF, Sociedade de Amigos do Deficiente Físico, do nosso querido Zé Blanco. O primeiro jogo foi no Municipal. Ali começou todo final de ano, os jogadores dos times daqui do Rio de Janeiro faziam questão de participar. E os jogadores que eram do Rio, mas jogavam fora, vinham e participavam também. Então a gente fazia Flamengo e Vasco contra Fluminense e Botafogo. No outro ano, invertia.

Ao citar os participantes confirmados para a edição deste ano, o organizador destacou a presença de atletas em atividade, ex-jogadores e convidados internacionais.

— Tem muita gente, muita gente mesmo. De fora, tem o Verón e o português Nuno Gomes. Do Flamengo, tem o Arrascaeta, que confirmou ontem. Ele, o Jorginho, o Léo Ortiz. Tem o Bidon, do Corinthians, que confirmou. Aí tem Adriano, o Jorginho "antigo", Aldair, Angelim, Renato, Romário. Bom, a lista é grande.

Por fim, Zico comentou sobre a condição física e a limitação para atuar em campo, mesmo mantendo a presença simbólica no jogo. Aos 72 anos, o Galinho lida com problemas no joelho direito.

— Está difícil, se conseguir cinco minutos é muito. Os anos vão passando, o desgaste vai aumentando. Então, eu tentei agora, há uns meses atrás, antes de ir lá para o Japão, fazer um procedimento novo com o doutor Rodrigo Lasmar, que é a questão da célula-tronco e também da colocação de gordura na articulação do joelho esquerdo. Eu já tinha feito seis cirurgias ali, então, já não tem mais nada, não tem cartilagem. Eu não tenho equilíbrio, eu não consigo chutar com a perna direita, porque é o apoio na esquerda. Chutar de esquerda até dá, ainda passa, mas é muito complicado. Eu não consigo correr, só corro na piscina, só dentro d'água. Fora, no campo, eu não consigo. Eu não tenho estabilidade. Mas eu vou lá para dentro do campo. Eu vou sair daqui, vou tomar uma infiltraçãozinha para ver se melhora. Já começando a preparação para estar lá, caminhando e tal. Aí eles cismam de arrumar, às vezes, um pênalti para eu ter que bater (risos), mas eu não consigo chutar. Eu falei: "Não dá para chutar, não adianta".

Informações sobre o Jogo das Estrelas

Os ingressos para a 21ª edição do Jogo das Estrelas já estão a venda. Não haverá outro meio de entrada para assistir aos craques no evento beneficente de fim de an. Para comprar, basta acessar o site jogodasestrelas.futebolcard.com e fazer login e senha ou se cadastrar.

Para finalizar a compra, é necessário realizar o cadastro antecipado da biometria facial. Torcedores que já realizaram a biometria no Jogo das Estrelas 2024 ou em partida com mando de Flamengo, Vasco ou Botafogo no Maracanã ou Nilton Santos não precisam fazer um novo cadastro facial. Após concluir a biometria, é só clicar em "confirmar compra" e finalizar o pagamento.

Preço dos ingressos para o Jogo das Estrelas

Os setores Sul e Norte custam R$ 50, com R$ 25 a meia-entrada. Já o setor Leste está com o valor de R$ 80 (R$ 40 a meia), com o setor Oeste inferior a R$ 100 (R$ 50 a meia). As gratuidades estarão disponíveis a partir do dia 21 às 10h. No momento do resgate, caso apareça a mensagem solicitando a apresentação de documentos, o atendimento será realizado na bilheteria 2 do Maracanã, nos dias 23 e 26, das 10h às 17h.