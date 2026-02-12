Maycon fala em dificuldades para corrigir erros e aponta problemas 'inadmissíveis' do Atlético-MG
Volante lamentou o empate e falou sobre o elevado número de gols sofridos pelo Galo
Após o empate por 3 a 3 contra o Remo, o volante Maycon, do Atlético, lamentou o resultado e analisou a partida. O jogador destacou as dificuldades da equipe em corrigir erros e apontou problemas "inadmissíveis" que o time vem enfrentando.
Maycon elogiou o primeiro tempo do Galo, mas lamentou as chances desperdiçadas.
— Eu acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom, acho que tivemos grandes oportunidades para fazer 2 ou 3 gols e não fizemos, nos custou o empate — disse Maycon.
Questionado sobre os problemas defensivos, Maycon afirmou que a equipe tem enfrentado dificuldades para corrigir os erros ao longo das partidas. O volante ressaltou ainda que a quantidade de gols sofridos pelo Atlético é inadmissível e precisa ser corrigida com urgência:
— São alguns pontos que a gente precisa corrigir e não estamos conseguindo corrigir. A gente corrige algumas coisas, outras ainda não. Mas é uma coisa que internamente a gente tem que conversar e também temos que nos cobrar mais. A gente não pode em 10 partidas tomar gol em 9, é inadmissível. Temos que nos cobrar bastante — afirmou o volante.
Como foi Atlético e Remo?
Atlético e Remo protagonizaram um jogo eletrizante na Arena MRV. No primeiro tempo, o Galo abriu o placar com Hulk e dominou as ações, criando boas chances e podendo ter saído com uma vantagem maior. Porém, o Remo foi eficiente em uma das poucas oportunidades que teve e conseguiu empatar antes do intervalo.
Na segunda etapa, o controle da partida mudou, com o Remo sendo melhor durante a maior parte do tempo. Apesar disso, o Atlético voltou à frente do placar em uma jogada de bola parada: Ruan subiu e marcou de cabeça.
A partir daí, o jogo se tornou ainda mais emocionante e cheio de reviravoltas. Pikachu empatou para o Remo, e, nos acréscimos, Alef Manga colocou o Leão do Norte à frente. No entanto, no último lance da partida, Dudu marcou para o Galo e garantiu o empate na Arena MRV.
