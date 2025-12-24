Clube com a maior receita do país, o Flamengo contou com um faturamento de R$ 2,1 bilhões em 2025. Os valores, apresentados em reunião do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, com conselheiros nesta terça-feira (23), dão margem para o clube carioca sonhar alto. Durante a explanação na Gávea, o mandatário rubro-negro projetou novos passos em sua gestão, que completa um ano. O planejamento prevê reforma em camarote à la Real Madrid no Maracanã, um avião personalizado para a delegação, planos para o futuro estádio próprio, entre outras novidades.

Além dos resultados, Bap fez questão de enaltecer os feitos da diretoria, que formou um time brilhante em campo, mas também fez sucesso fora dele. Um dos temas abordados pelo empresário foi o gramado do Maracanã. Ele afirmou que uma consultoria da Fifa avaliou o campo, com resultado positivo. Além disso, aproveitou para dar uma alfinetada nas equipes que usam grama sintética, como o Palmeiras.

- Contratamos uma consultoria da Fifa que avaliou o gramado do Maracanã de 1 a 5. Hoje a nota é de 3 a 3,5. Em 2026 queremos ser 4 e 5 em 2027. Tivemos R$ 120 milhões de faturamento no Maracanã em 2025 e vamos fazer R$ 192 milhões em 2026 sem shows e sem gramado de plástico - disse Bap.

Ainda sobre Maracanã, Bap informou que o Flamengo está reformando o camarote da presidência, com inspiração no estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu. Ele também destacou a utilização da rede no setor da torcida visitante, uma "resposta" para clubes que utilizam desse artifício contra o time carioca.

- Vamos elevar o padrão da estrutura do Maracanã. A gente está fazendo um camarote da presidência que vai ser nível Santiago Bernabéu (estádio do Real Madrid), inaugura agora em janeiro. Vamos fazer uma série de intervenções, ter aquela rede que em alguns lugares a gente recebe, super amistosa, que tem no campo do Atlético-MG e Palmeiras. Vamos ser recíprocos: se recebe a gente com aquela m... de rede, vai ter uma pior e mais fechada no Maracanã. Quem tratar bem o Flamengo, será tratado bem quando vier jogar aqui. Tacou uma pedra na gente, nós tacamos uma montanha em você quando vier aqui - explicou.

Rede instalada em um dos setores visitantes do Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Veja outros temas citados por Bap, presidente do Flamengo

Avião personalizado do Flamengo

"Nós compramos em média 29 voos fretados por ano. a gente negocia cada um deles individualmente. O que estamos pensando em fazer é trazer uma aeronave, com 90 lugares, e estilizar ela de Flamengo. Garantir três anos de contrato. Nossa ideia é vender o patrocínio, transformar o AeroFla em um produto a alguém que queira patrocinar a nossa logística."

Planos para a construção do estádio próprio no terreno do Gasômetro

"Agora temos um prazo estendido e o compromisso documentado, o terreno (do Gasômetro) é do Flamengo. Os estudos da FGV ajustaram o projeto e custos associados. Vamos criar uma poupança prévia para que na hora certa decida se faz e como fazer o estádio. O próximo passo é a saída da Naturgy do terreno, ela pode sair em até quatro anos. A gente espera que seja o mais rápido possível. A gente só pode fazer uma descontaminação mais profunda (do terreno) quando eles saírem."

Miniestádio no Ninho do Urubu

"Estamos na fase dois da obra, dos vestiários. Até setembro, outubro do ano que vem, o miniestádio vai estar pronto no CT, para 4.500 pessoas, para receber jogos da base."

Obras no miniestádio do Flamengo no Ninho do Urubu começaram em 2024 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Marca própria do Flamengo

"Como a 1904 da Fifa, a do PSG, o Flamengo quer ter uma marca própria. A moda casual feminina... Para cada peça de roupa que o homem compra, a mulher compra seis. E o Flamengo não tem uma linha de moda feminina. Mas vamos ter e fazer. Não pode ser com licenciamento porque o cara me paga 8% do faturamento bruto. Eu quero uma proposta ao contrário, quero ficar com 70%, 80% do resultado. A gente vai tentar desenvolver alguma coisa nessa linha. Estamos buscando parceiros."

Sucesso do modelo associativo (sem SAF)

"Acredito que em 2029 o único que não seja uma SAF seja o Flamengo. Vejo muitos dirigentes tocando o clube de maneira leniente, para piorar o resultado e dizer: "Olha para o Flamengo, como vou competir com esses filhos da p...? Só se virar SAF. Tenho um investidor, e para deleite de vocês estou aqui para ser o CEO da SAF". Isso está acontecendo em vários clubes do Brasil. Olha o Atlético-MG: assume o clube como mecenas, endivida o clube e ele é a garantia. Chega uma hora e diz: "Quero receber. Ah, não tem dinheiro? Me paga com ações. Pronto, virei dono do clube". Hoje há aventureiros vindo para cá. E se vier um fundo soberano da Arábia Saudita? Será que o Flamengo está preparado para concorrer com quem tem bilhões para investir? isso é para pensar, o dinheiro hoje não tem origem, não tem pátria. A gente tem que tomar cuidado com aventureiros e falso messias."

