Jogo das Estrelas terá ídolos do elenco atual do Flamengo

Os torcedores do Flamengo terão mais uma oportunidade para ver alguns ídolos do atual elenco em campo neste ano. Afinal, o Jogo das Estrelas, evento de Zico, anunciou, na noite desta quinta-feira (25), as participações de Arrascaeta e Jorginho. Anteriormente, o nome de Léo Ortiz também foi divulgado para o jogo do Galinho. A partida no Maracanã será neste sábado, às 18h30 (de Brasília).

Outros nomes confirmados no Jogo das Estrelas

Além do trio do Flamengo, outros nomes também foram anunciados. Alguns deles são: Romário, Cristian, Toró, Berrío, Verón, Nuno Gomes, Obina, Leonardo, Valdo, Ronaldo Angelim, Juan, Zé Roberto, Gilberto, Angelina, Luany e Breno Bidon.

Os ingressos para a 21ª edição do Jogo das Estrelas já estão a venda. Não haverá outro meio de entrada para assistir aos craques no evento beneficente de fim de an. Para comprar, basta acessar o site jogodasestrelas.futebolcard.com e fazer login e senha ou se cadastrar.

Para finalizar a compra, é necessário realizar o cadastro antecipado da biometria facial. Torcedores que já realizaram a biometria no Jogo das Estrelas 2024 ou em partida com mando de Flamengo, Vasco ou Botafogo no Maracanã ou Nilton Santos não precisam fazer um novo cadastro facial. Após concluir a biometria, é só clicar em "confirmar compra" e finalizar o pagamento.

Preço dos ingressos para o Jogo das Estrelas

Os setores Sul e Norte custam R$ 50, com R$ 25 a meia-entrada. Já o setor Leste está com o valor de R$ 80 (R$ 40 a meia), com o setor Oeste inferior a R$ 100 (R$ 50 a meia). As gratuidades estarão disponíveis a partir do dia 21 às 10h. No momento do resgate, caso apareça a mensagem solicitando a apresentação de documentos, o atendimento será realizado na bilheteria 2 do Maracanã, nos dias 23 e 26, das 10h às 17h.

A abertura dos portões ao público será às 14h, com o Jogo dos Artistas marcado para as 16h e o jogo principal às 18h30.

