Atitude da torcida do Vasco com Coutinho chama atenção: 'O que aconteceu?'

Vasco e Bahia se enfrentaram nesta quarta-feira (11), pela 3° rodada do Brasileirão, em São Januário. A equipe de Rogério Ceni triunfou, pelo placar mínimo, causando uma enorme revolta nos torcedores vascaínos. Philippe Coutinho, pela primeira vez, foi vaiado pelo estádio.

Torcedores do Vasco mandam recado a Fernando Diniz após derrota para o Bahia

Confira a reação dos torcedores vascaínos na web:

Coutinho jogador do Vasco durante partida contra o Chapecoense

Como foi Vasco x Bahia?

Na primeira etapa, o jogo foi equilibrado até o gol do Bahia, com as equipes alternando o controle das ações. Em determinados momentos, o Vasco adiantava a marcação e pressionava a saída de bola; em outros, era o Bahia quem conseguia impor seu ritmo.

A melhor oportunidade vascaína surgiu ainda com o placar zerado. Thiago Mendes encontrou um excelente passe para Brenner, que arrancou em velocidade e foi derrubado por Kanu, próximo à área. Na cobrança da falta, Philippe Coutinho bateu firme, no canto, e o goleiro Ronaldo espalmou. No rebote, Brenner finalizou mal e desperdiçou a chance de abrir o marcador.

Aos 21 minutos, Everton Ribeiro cobrou escanteio na direção da entrada da área. A defesa do Vasco estava concentrada dentro da pequena área, e Luciano Juba apareceu livre para finalizar no canto de Léo Jardim, colocando o Bahia em vantagem.

Após sofrer o gol, o Vasco passou a ter mais posse e controle territorial, mas esbarrou na falta de agressividade no último terço do campo e na baixa eficiência nas conclusões. O Bahia, por sua vez, adotou uma postura mais reativa, buscando explorar os contra-ataques.

O primeiro tempo terminou com o Tricolor de Aço em vantagem, sob vaias da torcida local, que cobrou mais intensidade da equipe e entoou cânticos de protesto.

O panorama da etapa final foi semelhante ao período posterior ao gol baiano. O Vasco manteve a iniciativa ofensiva, porém com pouca criatividade. As jogadas passavam, em sua maioria, por Andrés Gómez, um dos destaques da equipe. Do outro lado, o Bahia seguia perigoso nas transições rápidas, especialmente com Luciano Juba, que teve boa chance de ampliar no meio do segundo tempo.

A torcida pediu a entrada do centroavante Claudio Spinelli, e Fernando Diniz atendeu, mas o atacante argentino teve poucas oportunidades claras. Ao ser substituído, Philippe Coutinho foi vaiado. O camisa 10 teve atuação discreta na segunda etapa.

Assim como no fim do primeiro tempo, o apito final veio acompanhado de cobranças da torcida cruz-maltina, direcionadas principalmente ao técnico Fernando Diniz, refletindo a insatisfação com o desempenho da equipe.