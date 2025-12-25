Astros do Flamengo aproveitam o natal em família; veja fotos

Depois de uma temporada histórica e extremamente movimentada, os jogadores do Flamengo finalmente terão um tempo para descansar e aproveitar seus familiares. Neste 25 de dezembro, muitos atletas do Rubro-Negro publicaram fotos nas redes sociais celebrando o natal. Confira abaixo:

Temporada mágica do Flamengo dentro e fora de campo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, anunciou que o clube carioca fechou o ano com R$ 2,1 bilhões de receita, número recorde no futebol brasileiro. Em cerimônia no Salão Nobre da Gávea, na noite desta terça-feira (23), o mandatário rubro-negro apresentou números e feitos de sua gestão.

No início do ano, a receita prevista para 2025 era de R$ 1,6 bilhão. Entretanto, com números de venda de jogadores e premiações, além de acordo de novos patrocínios, o Flamengo conseguiu superar o valor esperado. O recorde, anteriormente, era de R$ 1,3 bilhão (do próprio clube carioca).

- Quem tinha um faturamento de R$ 761 milhões em 2024? O São Paulo. Nós crescemos em um ano o faturamento de um São Paulo, que era o quarto do Brasil. O que acontece se o Flamengo não ganhar nada esse ano (2026), a casa cai? A gente fatura R$ 1,4 bilhão. O orçamento do Palmeiras com tudo dentro é R$ 1,2 bilhão. Então temos fôlego e musculatura para irmos por muito mais. Eu sendo um clube de futebol, não tem investimento melhor do que reinvestir no clube. Temos um caixa absolutamente saudável, um resultado crescente, uma margem acima de 30%. Isso se a gente não ganhar nada. Se ganha de novo, vamos para uma margem 40%, e mais condições de investir no negócio. O Flamengo vai virar um monstro das Américas do ponto de vista econômico - diz Bap, comparado os números do Flamengo com os de outros clubes do país.

- A gente não precisa vender, vamos manter o elenco e reforçar o que for necessário. Vamos continuar no processo de reforço do elenco, mas a gente precisa reduzir a idade média do elenco. Para jogar, 60, 70 partidas por ano tem que ter jogador mais jovem - explicou Bap.

Segundo Bap, alguns pontos foram fundamentais para que o clube alcançasse essa receita histórica. São eles: profissionalização integral, responsabilidade financeira (reduzindo o endividamento) e soberania do Maracanã (aumento da rentabilidade).

Em parte de seu discurso, Bap voltou a defender a ideia de não implementação da SAF no clube carioca. O presidente defendeu o modelo associativo, mas com gestão empresarial.

- Acredito que em 2029 o único que não seja uma SAF seja o Flamengo. Vejo muitos dirigentes de tocando o clube de maneira leniente, para piorar o resultado e dizer: "Olha para o Flamengo, como vou competir com esses filhos da p...? Só se virar SAF. Tenho um investidor, e para deleite de vocês estou aqui para ser o CEO da SAF". Isso está acontecendo em vários clubes do Brasil. Olha o Atlético-MG: assume o clube como mecenas, endivida o clube e ele é a garantia. Chega uma hora e diz: "Quero receber. Ah, não tem dinheiro? Me paga com ações. Pronto, virei dono do clube". Hoje há aventureiros vindo para cá. E se vier um fundo soberano da Arábia Saudita? Será que o Flamengo está preparado para concorrer com quem tem bilhões para investir? isso é para pensar, o dinheiro hoje não tem origem, não tem pátria. A gente tem que tomar cuidado com aventureiros e falso messias - detalhou.

Metas alcançadas no Flamengo

Outro fator determinante para que o Flamengo fechasse 2025 com esses números foi o cumprimento das metas. No Brasielirão e na Libertadores, por exemplo, o indicador era de no mínimo a segunda posição no torneio nacional, e a classificação para a semifinal para a competição internacional. O time carioca foi campeão de ambos.

O clube carioca também fechou o ano com o caixa livre positivo, superando a meta de R$ 161 milhões para R$ 218 milhões.

- Um resultado ímpar. Quando a gente fala que o Flamengo ganhou absolutamente a porr* toda, é porque ganhamos no campo e nas financias. É muito comum você ver: ganha esportivamente, mas a custa a saúde financeira do clube. Não foi o que aconteceu esse ano com a gente. O torcedor está feliz com os resultados de campo e orgulhoso com nossos resultados e atitudes fora de campo - disse Bap, presidente do Flamengo.