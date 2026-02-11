Cássio faz balanço de empate do Cruzeiro: 'Tínhamos que parar de perder'

Depois de duas derrotas, o Cruzeiro finalmente somou seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro com o empate em 2 a 2 contra o Mirassol, no Maião. Após a partida, o goleiro Cássio fez um balanço do resultado, destacando a importância de frear a sequência de derrotas.

– Tínhamos que parar de perder. Jogo aqui contra o Mirassol é muito difícil. Uma equipe que desde o ano passado não perde em casa, um estilo de jogo difícil, bem treinados. Tivemos um jogo embaixo de água domingo. Não é desculpa, temos que melhorar, mas eles descansaram. Em início de temporada, dois jogos no sintético e embaixo de muita água. Primeiro tempo tivemos chance de fazer o segundo. Depois tomamos a virada. Estamos pecando em detalhes, temos que melhorar, parar de tomar gol. Estamos há dois jogos no Mineiro sem tomar gol. Esse ponto é válido, o time competiu, não desistiu, e empatou em um pênalti legítimo. Não é o que almejamos, mas tem todo um campeonato pela frente – comentou o goleiro na zona mista.

– Quando o time perde, toma gol, sempre se cria muitas coisas. Eu não vejo isso, vejo trabalho. Os jogadores que entraram hoje mudaram o panorama do jogo. É um Mirassol em um nível bom. Tivemos dificuldades que todos têm aqui. É um ponto, é positivo, queríamos os três pontos. No próximo jogo, em casa, temos que ganhar para ter uma sequência. Queremos brigar na parte de cima da tabela, parte muito de ser regular em casa – analisou Cássio.

Cássio (Foto: Raphael Marques / Cruzeiro)

Mirassol x Cruzeiro

Em um jogo movimentado no Maião, o Cruzeiro pontuou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite saiu na frente com Wanderson, levou a virada, mas conseguiu empatar com Kaio Jorge no fim.

Com o resultado, a Raposa saiu da lanterna e está na 19ª colocação, com um ponto somado. Enquanto isso, o Mirassol subiu para a terceira posição, com cinco pontos.

