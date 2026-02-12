Crespo exalta vitória do São Paulo, mas abre o jogo sobre reforços

Hernán Crespo exaltou o resultado do São Paulo contra o Grêmio e voltou a falar sobre "tranquilidade". O Tricolor venceu a equipe gaúcha por 2 a 0 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e dorme na liderança da tabela. Durante coletiva de imprensa, o argentino destacou a importância de ter "continuidade".

- Acho que a coisa mais importante é a continuidade, o domínio, o jeito que a gente enfrenta o jogo, com três zagueiros, quatro, três pontos. Acho que interpretei bem o que o São Paulo queria fazer contra o Grêmio, acho que o time se encontrou muito bem. Muita disponibilidade, então foi muito, foi um prazer. Sempre tem que sofrer e chegar até o último minuto controlando o jogo, criando ocasiões. Todo mundo que entra, à disposição do grupo, tem a ideia de jogo, foi muito bonito - destacou.

O São Paulo vive um cenário diferente daquele visto no começo da temporada. Se a discussão em janeiro era o futuro político do time e uma possibilidade de rebaixamento no Campeonato Paulista, o Tricolor cresce no Brasileirão com um olhar diferente. Crespo também destacou estes pontos durante sua coletiva.

- Foram dias de trabalho duríssimo a nível defensivo. Trabalhamos muito, e por isso aconteceu. O trabalho é dia a dia, com jogo, vídeo. Acho que a compreensão de todo o time, o compromisso para recuperar a bola ajuda. Quando alguém pode permitir que um jogador caminhe, dois não podem. Dois não podem, porque senão vai sofrer. Temos que tentar de controlar as energias que cada um tem, com honestidade da parte dos jogadores, e a ideia é não permitir que a energia do time caia. Essa é a ideia. Claro, jogar no Morumbis, com o resultado a favor, tudo isso ajuda. Agora, é colocar na cabeça que podemos fazer ainda melhor. Mas o time sempre trabalhou, sempre tentou. Não depende do modelo. Depende do jeito emocional e intensidade que colocamos dentro de campo - completou.

(Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Gazeta Press)

Técnico volta a falar de reforços

Mesmo com o São Paulo invicto nos últimos cinco jogos disputados, Crespo trouxe à tona a questão relacionada a vinda de reforços, algo que tem sido externado com frequência nas últimas coletivas de imprensa. De acordo com a visão do técnico, é algo que ainda precisa ser olhado.

- Aqui, todos sabem que estamos no começo da temporada, que vai ser longa. Sabemos que teremos que nos reforçar, mas temos jogadores de muita qualidade. Alguns jogadores que temos sabemos que não têm essa experiência, mas começamos devagarzinho. Temos qualidade, mas acho que vamos precisar de tempo e tentar colocá-los quando a situação permitir, como hoje. Hoje, Pedro teve a possibilidade de jogar, é um com quem posso contar, como todos. Mas cada um tem seu tempo. A ideia é tentar manter a energia. Todos sabem que, para jogar no São Paulo, tem que correr e brigar, esperando que o talento possa ser diferente. Não podemos pensar que vamos jogar bem sempre. O que podemos garantir é que vamos correr, lutar e ter intensidade - completou.