Membros de uma torcida organizada do Moto Club invadiram o gramado do Estádio Nhozinho Santos e agrediram jogadores durante a partida contra o IAPE na noite desta quarta-feira (11), pelas semifinais do Campeonato Maranhense. A invasão ocorreu após a derrota por 2 a 0 e a eliminação rubro-negra, e exigiu a atuação da Polícia Militar do Maranhão (PMMA). Veja em vídeo abaixo.

Aos 38 minutos do segundo tempo, torcedores pularam os alambrados de vidro que separam a arquibancada do campo e correram em direção aos atletas. O atacante Andrezinho foi cercado por três invasores e agredido. Em seguida, jogadores reservas e integrantes da comissão técnica do Moto Club entraram no gramado para tentar proteger os companheiros.

A PMMA foi acionada e dispersou os torcedores com o uso de spray de pimenta e balas de borracha. O zagueiro Denílson precisou de atendimento médico após ser atingido pelo spray. Após alguns minutos, a situação foi controlada no estádio.

Torcida do Moto Club agride jogadores durante partida (Foto: Reprodução / Total Sports)

Diante da falta de segurança, o árbitro Paulo José Sousa Mourão reuniu os capitães Jair, do Moto Club, e Eloir, do IAPE, e determinou o encerramento da partida. Com a vitória por 2 a 0, somada ao triunfo por 2 a 1 no jogo de ida, o IAPE garantiu vaga na final do Campeonato Maranhense.

