Zagueiro do Mirassol acusa árbitro por mandar jogadores 'chorarem no vestiário'

Após a derrota do Mirassol por 2 a 1 para o Bahia na noite de sábado, o zagueiro João Victor acusou o árbitro Paulo Cesar Zanovelli de mandar os jogadores da equipe paulista "chorarem no vestiário" após reclamações no lance que gerou o segundo gol do tricolor baiano na partida. A confusão aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo.

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O defensor criticou a atuação de Zanovelli ao não marcar uma possível falta em Negueba, do Mirassol, no começo da jogada que origina o contra-ataque do Bahia, que resulta no gol da virada. João Victor cita o pênalti marcado pelo árbitro em Ademir, no primeiro gol marcado pelo time visitante, e, no fim, revela o que foi dito dentro de campo.

- A gente sabe que é vergonhoso porque toda vez que a arbitragem vem na nossa casa eles querem mandar no jogo. E os protagonistas somos nós, não é? A gente parou o jogo porque foi o mesmo lance do pênalti. Teve a carga no Ademir, ele deu o pênalti. Teve a carga no Negueba, que estava na frete da bola, e ele não deu a falta, não teve o critério de ir olhar no VAR. E ele falou também que era para a gente chorar no vestiário. Isso é uma vergonha - afirmou o zagueiro do Mirassol em entrevista para o canal Premiere na saída de campo.

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🚨 Agora! João Victor, do Mirassol, sobre a arbitragem após a derrota para o Bahia: "Ele falou que era para a gente chorar no vestiário. Isso é uma vergonha!"



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Na súmula, Paulo Cesar Zanovelli afirma que a declaração dada por João Victor não é verdadeira e que nem ele ou outro membro da comissão de arbitragem da partida teria falado algo para os atletas do Mirassol.

- Durante a confecção desta súmula, tomei ciência da entrevista pós jogo do atleta do Mirassol n° 34, sr. João Victor Carroll Santana, capitão da equipe, que o mesmo relata que o árbitro disse "pediu para ir chorarmos no vestiário". Afirmo veementemente que tais palavras são inverídicas e em nenhum momento foram proferidas por mim ou por algum membro da equipe de arbitragem - escreveu o árbitro.

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O lance polêmico gerou revolta por parte dos atletas do Mirassol, que seguiram pedindo revisão do VAR. A partida ficou paralisada por quase dez minutos até o seu reinício. Zanovelli expulsou o técnico do Mirassol, Rafael Guanaes, e o meio-campista Eduardo, ambos pelo comportamento nas reclamações após o segundo gol do Bahia.

Com a derrota, o Mirassol segue na lanterna do Brasileirão com seis pontos conquistados em dez rodadas. O Bahia, por outro lado, chega ao G4 com 20 pontos somados após o triunfo no interior de São Paulo.