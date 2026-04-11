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Inteligência artificial prevê placares da 11ª rodada do Brasileirão

Dez jogos do campeonato acontecem entre este sábado (11) e domingo (12)

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Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/04/2026
05:10
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
imagem cameraTaça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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A 11ª rodada do Brasileirão será disputada entre este sábado (11) e domingo (12). Ao todo, dez jogos acontecem entre os dias. Para a ocasião, o Lance! pediu para a inteligência artificial do Chat GPT simular os confrontos.

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Os principais jogos da rodada são os clássicos entre Corinthians e Palmeiras, Fluminense e Flamengo e Grêmio x Internacional. O confronto gaúcho acontece às 20h30 (de Brasília), deste sábado (11). Já o paulista e o carioca estão marcados respectivamente para às 18h30 (de Brasília) e 18h (de Brasília).

Para a ocasião, o Chat GPT previu uma vitória do Alviverde sobre o Timão. Por outro lado, para o clássico carioca, o palpite foi de um jogo equilibrado, que terminará empatado. Já o clássico gaúcho, o palpite foi em uma vitória do Colorado.

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Além dos clássicos, outros oito jogos acontecem neste final de semana. São eles: Vitória x São Paulo, Remo x Vasco, Mirassol x Bahia, Santos x Atlético-MG, Athletico-PR x Chapecoense, Botafogo x Coritiba e Cruzeiro x Bragantino. Veja os palpites abaixo:

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Palpites da 11ª rodada do Brasileirão

Vitória 1 x 2 São Paulo : O Tricolor tem elenco mais qualificado e costuma ser competitivo mesmo fora; o Vitória tende a brigar, mas sofre defensivamente.

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Remo 0 x 2 Vasco da Gama: Diferença técnica pesa bastante aqui; Vasco mais organizado e com mais opções ofensivas.

Mirassol 1 x 1 Bahia: Previsão de um jogo equilibrado: Mirassol forte em casa, Bahia mais estruturado — empate provável.

Santos 1 x 2 Atlético Mineiro: Atlético tem mais consistência e poder ofensivo; Santos pode competir, mas oscila.

Internacional 2 x 1 Grêmio: Clássico sempre tenso, mas o Inter em casa costuma ser forte; detalhe pode decidir.

Athletico Paranaense 2 x 0 Chapecoense: Athletico é muito sólido como mandante; Chape deve ter dificuldades ofensivas.

Botafogo 2 x 0 Coritiba: Botafogo vive fase mais estável e tem bom sistema defensivo; Coxa costuma sofrer fora.

Fluminense 1 x 1 Flamengo: Clássico equilibrado o Flu valoriza posse, Fla tem mais poder individual — empate com chances para ambos.

Cruzeiro 1 x 1 Red Bull Bragantino: Cruzeiro competitivo em casa, Bragantino organizado taticamente — confronto travado.

Corinthians 1 x 2 Palmeiras: Palmeiras vive fase mais consistente e tem elenco mais equilibrado; Corinthians pode equilibrar, mas chega um pouco atrás.

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Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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