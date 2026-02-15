Lucas Ramon celebra classificação e 'gol histórico' com a camisa do São Paulo
Lateral direito marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo
O relógio marcava os 38 minutos do primeiro tempo quando Lucas Ramon abriu o marcador para o São Paulo contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, na noite deste domingo (15), pela oitava e última rodada da primeira fase do Paulistão. O jogador, contratado recentemente pela diretoria tricolor, balançou as redes pela primeira vez pelo novo clube.
No fim, o duelo terminou com vitória tricolor, por 2 a 1, e o lateral foi o responsável por abrir o caminho da classificação às quartas de final do Estadual, enquanto Calleri fez o segundo do time.
- Estou muito feliz de contribuir mais uma vez com a minha equipe e com um gol tão importante para a minha carreira. Para mim, foi um gol histórico, pois foi meu primeiro vestindo a camisa do São Paulo. Agora é descansar bem e focar no próximo jogo - celebrou Lucas Ramon, após o Tricolor garantir a vaga no mata-mata.
O gol saiu após Lucas Ramon tabelar com Luciano, invadir a área e bater no canto esquerdo de Diogo Silva, que não consegui salvar.
Com a classificação assegurada, agora o São Paulo vai enfrentar o RB Bragantino nas quartas de final, ainda sem data e horário definidos. No Brasileirão, o time de Crespo enfrentará o Coritiba, no Couto Pereira, pela quarta rodada, em confronto marcado para o dia 26, às 20h (de Brasília).
