Ceará acumula jogadores em fim de contrato; veja nomes

O Ceará está iniciando 2026 com pendências em seu elenco, já que diversos contratos foram encerrados. Com as saídas de jogadores emprestados e de outros que pertenciam ao Vovô, o time busca reforços para a disputa da Série B.

A lista de empréstimos que acabaram traz o goleiro Keiller, os laterais Fabiano Souza e Matheus Bahia, o zagueiro Marcos Victor, o meio-campista Fernando Sobral e os atacantes Galeano, Pedro Raul, Rodriguinho e Paulo Baya.

O meio-campista Vinicius Zanocelo foi emprestado pelo Santos até o fim de dezembro. Por conta do bom desempenho, o Vovô demonstrou interesse na permanência. O negócio deve ser concretizado em breve.

O Ceará quer manter Vinícius Zanocelo para 2026 (Foto: divulgação/Ceará SC)

Há também os nomes que pertenciam ao Ceará e ficaram sem contratos. O goleiro Fernando Miguel deixou o Vovô e chegou a assinar com o Guarani, mas optou pela aposentadoria. O zagueiro Luiz Otávio ainda não definiu o seu futuro, enquanto que Gabriel Lacerda já foi para o Londrina.

O lateral-esquerdo Nicolas, os meio-campistas Lourenço e Lucas Mugni e o atacante Aylon também se despediram do clube.

Reforços no Ceará

Reformulando grande parte do seu elenco, o Ceará anunciou, até agora, dois reforços para 2026. O primeiro foi o lateral-direito Alex Silva e o segundo foi o meia-atacante Juan Alano.

O time segue no mercado e já fechou com o lateral-esquerdo Fernando, do Athletico-PR. Conversas com o lateral Zeca aconteceram, mas nada se concretizou.

Outra grande mudança é no comando técnico, já que Léo Condé não permaneceu. Mozart, campeão da última Série B com o Coritiba, foi escolhido para ser o substituto.