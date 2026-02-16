Anselmi blinda goleiro Neto após nova falha pelo Botafogo

A derrota do Botafogo para o Flamengo nas quartas de final do Campeonato Carioca, neste domingo (15), ficou marcada por mais uma falha de Neto. O goleiro alvinegro defendeu a cabeçada de Pulgar de volta para o jogador empurrar pra dentro do gol e dar o resultado para o Glorioso. Na coletiva de Anselmi após a eliminação, o argentino protegeu o atleta.

➡️ Anselmi deixa recado à torcida após eliminação em Botafogo x Flamengo: 'Falta pouco'

— Eu acredito que, quando ganhamos, ganhamos todos; quando perdemos, perdemos todos. Essa é a minha maneira de ver o futebol. Porque, no fim de um lance, agora não lembro exatamente qual foi, sei que foi um escanteio, precisamos entender por que houve o escanteio, por que a bola foi para trás. Em algum momento alguém perdeu a bola. É assim: ganhamos todos, perdemos todos. Não se pode apontar para um só — disse Anselmi que seguiu:

— Os contextos não são todos iguais. Contra o Fluminense, por exemplo, ficamos com um jogador a mais e mesmo assim não conseguimos avançar, não conseguimos passar por cima disso. Hoje aconteceram coisas que todos já sabem. Sofremos o gol cedo, aos oito minutos, enquanto ainda fazíamos ajustes. E esses ajustes tiveram impacto, porque tivemos que contar com perfis diferentes para a partida.

Na derrota do Botafogo para o Fluminense, Neto falhou no gol tricolor. Na defesa do chute de Martinelli, o goleiro não conseguiu tirar a bola de longe do gol e acabou facilitando para Lucho Acosta. Neto ainda foi encoberto com um balão pelo argentino.

Torcedores criticam goleiro Neto

Neto tem sido alvo de críticas nas redes sociais por torcedores do Botafogo. As duas últimas derrotas, com falhas do goleiro, tiraram a paciência de parte dos alvinegros.

Botafogo vai disputar a Taça Rio

O Flamengo venceu o Botafogo e se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca. Com gols de Lucas Paquetá e Pulgar, o Rubro-Negro garantiu o resultado de 2 a 1 no Nilton Santos, neste domingo (15). Barboza descontou para o Glorioso.

Até o momento, Boavista e Volta Redonda são os outros eliminados do Campeonato Carioca e vão disputar a Taça Rio junto com o Botafogo. O último confronto da fase de quartas de final é entre Fluminense e Bangu, nesta segunda-feira (16), no Maracanã. A próxima partida do Alvinegro, porém, é pela pré-Libertadores, contra o Nacional Potosí, na quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília).

