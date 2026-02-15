menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians vai enfrentar a Portuguesa nas quartas de final do Paulistão

Timão vai decidir fora de casa

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/02/2026
23:06
Corinthians está classificado para próxima fase da competição (Foto: Fabio Giannelli/ Agif/Gazeta Press)
Corinthians está classificado para próxima fase da competição (Foto: Fabio Giannelli/ Agif/Gazeta Press)
O Corinthians vai enfrentar a Portuguesa nas quartas de final do Campeonato Paulista. A definição ocorreu após os jogos deste domingo (15), válidos pela rodada final da primeira fase da competição.

O time comandado por Dorival Júnior encerrou a primeira fase na quinta colocação, com 14 pontos em oito jogos: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu seis.

Já a Portuguesa, que terminou a primeira fase uma posição acima, terminou com 15 pontos conquistados, cinco vitórias, três derrotas, 11 gols feitos e sete sofridos.

Como terminou com a melhor fase, o Corinthians vai visitar a Portuguesa na próxima fase. A tendência é que a Lusa mande o jogo no estádio do Canindé, na cidade de São Paulo, no próximo final de semana.

Corinthians venceu o São Bernardo fora de casa (Foto: Jefferson José/RP Fotopress/Gazeta Press)
Corinthians venceu o São Bernardo fora de casa (Foto: Jefferson José/RP Fotopress/Gazeta Press)

Retorno de lesionados e preocupação com Yuri Alberto

O Corinthians contou com a volta de André aos campos neste domingo (15), na vitória por 1 a 0. Agora, o técnico Dorival Júnior vive a expectativa de contar com Breno Bidon e Kaio César, ambos lesionados e fora dos últimos jogos.

Por outro lado, o clube vive a preocupação com o atacante Yuri Alberto. O jogador deixou o segundo-tempo lesionado, com dores na coxa esquerda. A tendência é que o atleta passe por exames nas próximas hora para o entendimento do departamento médico.

circulo com pontos dentroTudo sobre

