Bahia completa 95 anos com muitos motivos para sonhar

Para o torcedor do Bahia, a tradicional queima de fogos para dar boas vindas ao novo ano que se inicia tem um sabor ainda mais especial. É quase uma festa global para comemorar o aniversário do clube, fundado no dia 1º de janeiro de 1931 e que completa 95 anos em 2026 levando à risca o ditado de que "o céu é o limite". Poucas vezes na história recente os tricolores sonharam tão alto.

A tradição do Bahia é inquestionável e ultrapassa até mesmo as barreiras regionais. Com 51 títulos baianos, cinco da Copa do Nordeste e dois do Campeonato Brasileiro, a equipe se reafirmou como uma força do futebol brasileiro, mas precisava de mais. E esse algo a mais começou a se desenhar a partir de 2023.

Com a chegada do Grupo City, o clube recebeu pesados investimentos e mudou de patamar. A cada ano que passa o Bahia mostra crescimento e abastece o torcedor com esperança. Com campanha recorde no Brasileirão do ano passado - 7º colocado com 60 pontos, a melhor da história do clube -, o protagonismo nacional está cada vez mais palpável, e um título de expressão parece ser só questão de tempo.

O Bahia também começa a se projetar internacionalmente com participações frequentes na Libertadores. De forma inédita, a equipe vai disputar a competição pelo segundo ano consecutivo. A partir do dia 18 de fevereiro, os comandados de Rogério Ceni iniciam a jornada continental em confronto contra o O'Higgins, pela fase preliminar.

Jogadores do Bahia celebram gol sobre o Sport na Arena Fonte Nova (Foto: William Malta FranÃ§a/Photo Premium/Gazeta Press)

Bahia cresce também fora de campo

Mas boa parte dessa visão positiva sobre o futuro do Bahia também vem dos projetos extracampo. Com presença cada vez mais forte no esporte baiano e ações que reafirmam ainda mais a importância do clube regionalmente, o Tricolor se destaca como uma grande marca e pavimenta os próximos passos de um desenvolvimento ainda maior do clube. Um grande exemplo disso é a construção do novo CT, que promete ser uma virada de chave na história do Bahia.

— É muito mais do que um conjunto de infraestruturas: é uma ferramenta estratégica. Não canso de dizer que será o maior e melhor centro de treinamento da América do Sul. O investimento será de R$ 300 milhões e, para quem já teve acesso às imagens do projeto, é realmente impressionante. As obras devem ser concluídas entre o fim de 2027 e o início de 2028. Enquanto isso, seguimos investindo no CT Evaristo de Macedo. Este ano, por exemplo, inauguramos o campo sintético da base, o que gerou um salto significativo de produtividade, já que ele pode ser utilizado praticamente 24 horas por dia, sete dias por semana — destacou, em entrevista, o CEO do Bahia Raul Aguirre.

— O clube caminha firmemente rumo aos 95 anos e depois ao centenário. É uma honra e uma enorme responsabilidade para a SAF cuidar desse legado. A mensagem é de otimismo, crescimento e evolução. Saímos do oitavo lugar no ano passado para o sétimo neste ano e seguimos trabalhando diariamente para melhorar o desempenho esportivo — completou o dirigente.

Com tantas mudanças e evoluções, seja dentro ou fora de campo, sobram motivos para o torcedor sonhar cada vez mais alto. E em 2026 não será diferente.