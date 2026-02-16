O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, marcou presença na noite deste domingo (15) na Marquês de Sapucaí para acompanhar o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Em meio ao brilho das escolas de samba e à atmosfera festiva da avenida, o treinador italiano foi um dos convidados ilustres da noite.

Ancelotti ao lado do presidente da CBF, Samir Xaud, no Carnaval do Rio (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Ancelotti passou a maior parte do tempo no camarote da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde esteve acompanhado do presidente da entidade, Samir Xaud, do diretor de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, além de outros dirigentes. Sorridente e bastante solícito, o treinador tirou fotos com convidados e conversou com personalidades presentes no espaço reservado à confederação.

Ainda na avenida, Ancelotti também visitou o camarote de uma marca de bebidas, onde se encontrou com Ronaldo Fenômeno, garoto-propaganda da empresa. O encontro entre o técnico da Seleção e o ex-atacante, bicampeão mundial com o Brasil, chamou a atenção dos presentes.

A passagem pela Sapucaí faz parte de uma agenda intensa do treinador durante o período carnavalesco. Na sexta-feira, Ancelotti esteve em Salvador, onde acompanhou a folia de um camarote e viu o cantor Léo Santana pedir, do alto do trio elétrico, a convocação de Neymar para a Seleção. No sábado, o comandante marcou presença no Carnaval de São Paulo, ampliando sua imersão na principal festa popular do país.

Enquanto cumpre compromissos institucionais e participa de eventos culturais, Ancelotti também mantém o foco no planejamento esportivo. O treinador deve anunciar entre os dias 16 e 19 de março a convocação da Seleção Brasileira para os últimos amistosos antes da divulgação da lista final para a Copa do Mundo. O Brasil enfrentará a Seleção Francesa de Futebol no dia 26 de março, em Boston, e a Seleção Croata de Futebol no dia 31, em Orlando. Os compromissos servirão como etapa decisiva de avaliação para a definição do grupo que disputará o principal torneio do futebol mundial.

