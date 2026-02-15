Dorival explica time misto e mostra preocupação com possível lesão de Yuri Alberto

O Corinthians entrou em campo diante do São Bernardo com uma equipe mista. Apesar da vitória por 1 a 0, o técnico Dorival Júnior não deixou de mostrar preocupação com a sequência em que a equipe vem enfrentando e apontou essa questão como determinante para "rodar" o time.

Segundo o treinador, apesar da classificação, o Timão não chega à próxima fase nas melhores condições, especialmente pelas lesões e problemas físicos.

- Não chega no melhor momento. Estamos costurando em todo momento, por isso entramos com a escalação de hoje. Por isso, dois dias e meio, estaremos novamente em campo, na quinta-feira. Depois, fase decisiva do Paulista - disse Dorival.

Agora, o Corinthians enfrenta o Athletico-PR na quinta-feira, já em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. No final de semana, a equipe volta suas atenções para o Paulistão, no jogo das quartas de final contra a Portuguesa.

- Essa sequência de jogos, misturando competições, que você tem que pontuar… diferente de outras equipes que vem se preparando especificamente para essas partidas. O São Bernardo não atuou no meio de semana, nós contra o Bragantino - completou.

Yuri Alberto deixou o campo lesionado (Foto: Ariston Tavares/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Problemas com Yuri Alberto

O Corinthians ganhou uma preocupação para a sequência da temporada. O atacante Yuri Alberto deixou o campo no segundo tempo da vitória por 1 a 0, diante do São Bernardo, fora de casa, alegando dores na coxa esquerda.

A tendência é que o camisa 9 passe por exames nas próximas horas para entender a gravidade da lesão. Vale destacar que Yuri Alberto deixou o campo de maca e chorando.

- É muito recente, é uma ideia daquilo que foi passado pelo médico. Com certeza é uma lesão posterior, grau ainda não da para ter noção. Infelizmente vamos perder o Yuri Alberto em um momento da competição - disse Dorival Júnior no final da partida.

