Goleiro ex-Ceará e Fortaleza rescinde novo contrato e se aposenta

O goleiro Fernando Miguel, ex-Ceará e Fortaleza, anunciou a sua aposentadoria do futebol. O jogador de 40 anos tinha assinado um contrato com o Guarani no início deste mês, mas optou por deixar o clube e encerrar a carreira.

A decisão em comum acordo veio porque, durante os treinos, Fernando Miguel voltou a sentir dores no joelho esquerdo, o mesmo que passou por uma cirurgia em 2024. O anúncio da aposentadoria foi feito pelo profissional nas redes sociais.

— Ser um atleta profissional de futebol foi um sonho e eu o vivi da infância até o dia de hoje. Com toda minha força, com toda a minha paixão, com toda a responsabilidade e respeito que tenho. Me retiro sem lamento. As marcas que vou levar comigo, no corpo e na alma, fazem parte das lembranças dos que batalham, que levam o corpo ao limite e são fiéis aos compromissos que assumem e sempre tentam ir além - escreveu.

Fernando Miguel defendeu o Fortaleza por duas temporadas (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

— Obrigado meus companheiros de campo, obrigado dirigentes, preparadores, técnicos e a todos que fazem parte do universo futebol. Cada dia valeu a pena. Bom, é isso. Grato a tudo e a todos, grato principalmente a Deus, por sua graça e favor. Obrigado, futebol - completou.

Carreira de Fernando Miguel

Fernando Miguel começou a sua trajetória como profissional no Grêmio. Depois, passou por clubes como Londrina e Juventude até chegar no Vitória. O arqueiro venceu dois campeonatos estaduais no Rubro-Negro e transferiu-se para o Vasco.

continua após a publicidade

Após a passagem pelos cariocas e o empréstimo ao Atlético-GO, o atleta assinou com o Fortaleza. No Tricolor, foram dois títulos cearenses: 2022 e 2023. Além disso, venceu a Copa do Nordeste de 2022.

Na sequência, Fernando Miguel assinou com o Ceará. Em mais duas temporadas, o goleiro conquistou outros dois estaduais. Foram 13 partidas em 2025, incluindo oito pela Série A.