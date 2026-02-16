Crespo diz que São Paulo tem 'união e estabilidade', mas mantém pés no chão
Tricolor garantiu vaga nas quartas de final do Estadual na última rodada da primeira fase e vai encarar o RB Bragantino
Após o São Paulo cravar a classificação às quartas de final do Paulistão, o técnico Hernán Crespo elogiou a vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, em Campinas, com gols de Lucas Ramon e Calleri, mas preferiu ainda não fazer análises sobre o adversário da fase de mata-mata, o RB Bragantino.
– Só tenho que parabenizar os jogadores porque foi difícil. Grupo com muita união e assim as coisas acontecem. Acho que nesse tempo o grupo precisava de estabilidade. Não foi fácil atravessar esses momentos complicados. Todos fechados, sabendo as dificuldades que estavam atravessando, dando a cara. Agora, ficamos tranquilos. Não há nada a comemorar, ficar com os pés no chão e teremos um desafio bonito na quartas de final – disse Crespo.
Para o treinador, neste momento, é fundamental ter essa estabilidade. Após momentos de altos e baixos no início desta temporada, o Tricolor, enfim, emendou uma sequência positiva de seis jogos entre Paulistão e Brasileirão.
– Neste momento temos união e estabilidade. Isso é fundamental. Parabenizar nosso diretor Rui Costa. Momento complicado financeira e politicamente. Ele luta todos os dias para melhorar o time. Chegou Coronel, Danielzinho, Lucas Ramon, que fez outra grande partida, está chegando Cauly, Dória - afirmou.
Com a classificação assegurada, agora o São Paulo vai enfrentar o RB Bragantino nas quartas de final, ainda sem data e horário definidos. No Brasileirão, o time de Crespo enfrentará o Coritiba, no Couto Pereira, pela quarta rodada, em confronto marcado para o dia 26, às 20h (de Brasília).
