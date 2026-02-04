Wolverhampton aceita proposta do Palmeiras por Arias, e valores afastam Fluminense

O Wolverhampton aceitou a proposta enviada pelo Palmeiras por John Arias, de 25 milhões de euros (R$ 155 milhões, na cotação atual), e reduziu as chances de o Fluminense, que possui prioridade para cobrir eventuais ofertas, repatriar o atacante.

O clube carioca tem até esta quarta-feira (4) para igualar os valores sinalizados pelo Palmeiras. A notificação da proposta alviverde foi enviada pela própria diretoria do Wolverhampton nos últimos dias. O curto prazo de resposta, por sua vez, reduz as chances do Fluminense na negociação, segundo apurou a reportagem do Lance!.

A principal vantagem do Palmeiras é o alto valor oferecido por Arias. Até o momento, a maior contratação do Fluminense foi o atacante Canobbio, por 6 milhões de euros, valor 19 milhões inferior ao da proposta apresentada pelo clube paulista pelo colombiano.

Agora, a decisão está nas mãos de Arias, que avalia os próximos passos da negociação das bases contratuais com o Palmeiras, confiante em um desfecho positivo.

O Palmeiras, segundo adiantou a reportagem, buscou a contratação de John Arias ainda no início da última temporada, quando o jogador atuava pelo Fluminense. A investida foi negada pela diretoria tricolor, que manteve o atleta para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, e, posteriormente, o negociou com o Wolverhampton.

- No contrato do Arias, temos uma cláusula de preferência do jogador e precisamos ser notificados. Nosso planejamento é exercer essa preferência. Não sabemos o valor, mas estamos nos planejando para isso - disse Montenegro, durante primeira coletiva como presidente do Fluminense.

Após alterar o planejamento traçado no início de 2025, o Palmeiras passou a apostar em nomes prontos para contribuir no curto prazo, como Andreas Pereira, a última das 12 contratações do clube no processo de reformulação do elenco.

Desde a abertura da janela de transferências, o Palmeiras negociou cinco jogadores: Raphael Veiga e Micael, por empréstimo, além de Facundo Torres, Aníbal Moreno e Weverton, em definitivo. Marlon Freitas, ex-Botafogo, foi a única chegada.

Vale lembrar que o clube tem até o dia 3 de março, data que marca o encerramento do mercado de transferências no futebol brasileiro, para inscrever novas contratações.

Arias, no rador do Palmeiras, durante partida pelo Wolverhampton (Foto: Reprodução/X/@premierleague)

